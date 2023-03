Tagungen und Incentives einmalig gestalten

Bispingen (ab/lm) Teamgeist fördern! Für alle Unternehmer, die eine Firmenveranstaltung, Tagung oder Teambuilding-Maßnahme für ihre Mitarbeiter ins Auge fassen, ist die BusinessPartner Bispingen die beste Adresse.



Die BusinessPartner Bispingen setzen sich aus sechs Unternehmen zusammen, die für individuelle Wunschumsetzung der geplanten Veranstaltung sorgen: Center Parcs Bispinger Heide, RS Kart & Bowl Bispingen, SNOW DOME Bispingen, Akzent Hotel Zur Grünen Eiche, Heidehotel Rieckmann und Heidehotel Bockelmann stehen den Interessierten zur Auswahl. In den professionell ausgestatteten Tagungsräumlichkeiten der BusinessPartner lassen sich Besprechungen in besonderer Atmosphäre abhalten und die außergewöhnlichen Incentiveprogramme bestechen mit ihren maßgeschneiderten Angeboten. „Gerne beraten Sie unsere kompetenten Ansprechpartner umfangreich zu Ihrem Anliegen und übernehmen die entsprechende Organisation sowie Planung des Events“, erklärt Natascha Gellersen-Mielke, Ansprechpartnerin bei BusinessPartner Bispingen.



Center Parcs Bispinger Heide

Auf Tagungen der Extraklasse können sich die Teilnehmer im Center Parcs Bispinger Heide freuen. Flexible Räumlichkeiten mit moderner Tagungstechnik und komfortable Unterkünfte stellen den Erfolg jeder Veranstaltung sicher. Die Räumlichkeiten bieten Platz für 10 bis 3.500 Personen. Alle Säle sind ruhig gelegen, verdunkelbar und mit Terrassen ausgestattet. Natürlich finden die Teilnehmer in der Ausstattung Projektionsleinwände, Flipcharts, Pinnwände, Schreibblöcke mit Kugelschreiber und Banner gegen Aufpreis. RS Kart & Bowl Bispingen Kartspaß pur: Gemeinsam durchstarten und mit Kunden oder Mitarbeitern richtig Gas geben! Fünf Zentimeter Bodenfreiheit, lange Geraden, schnelle Kurven, die Rundenzeiten im Blick und das Ziel vor Augen – mit Kartspaß auf höchstem Niveau wird das Team auf Touren gebracht. Das Sport- und Business-Center des ehemaligen F1- und DTM-Piloten Ralf Schumacher überzeugt außerdem durch optimale Rahmenbedingungen für Konferenzen, Produktpräsentationen, Seminare, Tagungen oder Incentives. Alle Tagungsräume warten mit modernen Tagungs- sowie Kommunikationstechniken auf und bieten einen spannenden Blick auf die Rennstrecke – natürlich ohne den Sound der Motoren.



SNOW DOME Bispingen

Tagungen, Seminare, Hausmessen, Produktpräsentationen und Incentives der besonderen Art finden die Unternehmer in der außergewöhnlichen Location SNOW DOME Bispingen und dem dazugehörigen Drei-Stern-Superior RESORT HOTEL Bispingen. Mit Platz für Tagungsteilnehmer von bis zu 380 Personen, einer Gastronomie- und Eventfläche für 3.000 Personen, einer 23.000 Quadratmeter großen Schneehalle zum Skifahren, Rodeln und faszinierenden Teambuilding-Programmen sowie einer großen Außenfläche für jede Menge Sommer- Aktivitäten, erfüllt der SNOW DOME Bispingen beinahe jeden Wunsch. Die Tagungsräume sind mit modernster Technik ausgestattet, verfügen über ein eigenes Foyer und bieten zum Teil Blick auf die Piste. So wird der Veranstaltung eine ganz eigene Atmosphäre zuteil.



Akzent Hotel Zur Grünen Eiche

Stilvoll und in Ruhe tagen sowie von einem abwechslungsreichen Rahmenprogramm profitieren können die Gäste im *** Superior Hotel. Bei Tagungen, Seminaren oder Firmenveranstaltungen finden bis zu 120 Personen Platz. Die mit Tageslicht erhellten Räumlichkeiten werden speziell nach den Wünschen jedes Kunden eingerichtet und verfügen über Tagungstechnik wie beispielsweise Overhead-Projektor, WLAN/ Internet, Rednerpult, Leinwand und Videoanlage.



Heidehotel Rieckmann

Das idyllisch gelegene Hotel überzeugt mit seinen erfahrenen Mitarbeitern und den gut ausgestatteten Tagungsräumen. Die für 8 bis 120 Personen ausgerichteten Räume bieten auch Platz für Erfahrungen der ungewöhnlichen Art. Als besonderes Incentive-Angebot gibt es den Malkurs „Bob-Ross®-Landschaften“ inklusive Mittagsimbiss, 4-Gänge-Genuss-Menü und Sekt-Frühstück. In diesem Kurs wird den Teilnehmern vermittelt, wie sie ein realistisches Landschaftsbild mit Öl auf die Leinwand bringen. Diese Tätigkeit fördert Spaß und dient gleichzeitig dem Teambuilding.



Heidehotel Bockelmann

„Entspannt tagen“ lautet das Motto im mit viel Liebe zum Detail eingerichteten Heidehotel Bockelmann. Für kleine Meetings, Tagungen oder Seminare mit bis zu 30 Teilnehmern bieten die mit moderner Tagungstechnik ausgestatteten Räume beste Voraussetzungen für die perfekt umgesetzte Firmen-Veranstaltung.



Große Auswahl

Die vielseitige Auswahl an Locations, die jede für sich ihren eigenen Charme versprühen und gleichzeitig die unterschiedlichsten Anforderungen erfüllen, machen die BusinessPartner Bispingen so attraktiv für Unternehmer, die eine Veranstaltung planen. Alle Infos aus einer Hand! „Sie haben ein Anliegen oder möchten eines der Teambuilding-Programme für Ihre Mitarbeiter buchen? Kein Problem. Von unseren Ansprechpartnern wird Ihr Event organisiert und geplant“, verspricht Natascha Gellersen-Mielke abschließend.



Für erfolgreiches Teambuilding: BusinessPartner Bispingen

• A: Drachenboot-Rennen - Das Event für Ihre Mannschaft! Eine Teambuilding-Maßnahme der besonderen Art, die schnell, erfolgreich und effektiv das Team zusammenschweißt. Mit einem professionellen Training durch den Sportclub Hannover e. V..



• B: Kartrennen - Gemeinsam durchstarten und mit Kunden oder Mitarbeitern richtig Gas geben! Fünf Zentimeter Bodenfreiheit, lange Geraden, schnelle Kurven, die Rundenzeiten im Blick und das Ziel vor Augen. Mit Kartspaß auf höchstem Niveau wird jedes Team auf Touren gebracht.



• C: Adventure-Sports - Teambuilding unter Anleitung und Organisation von professionellen Center Parcs-Instruktoren, zum Beispiel Low Ropes, Tower of Power, Seilbahn rutschen, Bogenschießen, Klettern (indoor/outdoor), Trapez, Riesenschaukel, Bowling, GPS- und Firmen-Rallye.



• D: Teamkochen live - Gemeinsam kochen verbindet, macht Spaß und fördert oft ganz neue Seiten der Teammitglieder ans Licht. Unter Anleitung unseres Küchenchefs kreieren die Teilnehmer ein 3-Gänge-Feinschmeckermenü, welches Sie im Anschluss gemeinsam genießen.



• E: Bowling - Zehn auf einen Strike und jede Menge Punkte in die Teamwertung einwerfen! Die Bowlinganlagen im Ralf Schumacher Kart & Bowl und im Center Parcs bieten eine weitere Möglichkeit der sportlichen Zusammenarbeit.



• F: Iglubau - Dieses Abenteuer im Schnee schmiedet zusammen. Erleben Sie mit Kunden und Mitarbeitern etwas Außergewöhnliches und schaffen so etwas Einmaliges: den Bau eines Iglus! Nur durch die Unterstützung aller Teilnehmer kann dieses Projekt gelingen.

Veröffentlicht am: 02.03.2015