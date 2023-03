Umsatzsteigerung durch Empfehlungen

Norderstedt (em) „Sie möchten den Umsatz Ihres Unternehmens steigern, neue Aufträge generieren und wollen Ihren Wunschkunden gewinnen?“, so Chapter- Direktorin Claudia Trebs. „Dann freut sich das BNI-Chapter „Schinkelturm“ in Norderstedt, Sie als Besucher begrüßen zu können.“



BNI ist ein politisch, religiös und weltanschaulich absolut neutrales und unabhängiges internationales Unternehmernetzwerk. In Hamburg und Norderstedt arbeiten ca. 300 hochkarätige, regionale Geschäftsleute in elf verschiedenen Gruppen zusammen. In Deutschland, Österreich und der Schweiz gibt es zur Zeit 277 Gruppen mit knapp 7.000 Teilnehmern und international gibt es BNI in 45 Ländern mit 5.800 Gruppen mit insgesamt 133.000 Teilnehmern. Wenn Mitglieder jemanden treffen, der Produkte oder Dienstleistungen eines anderen Mitgliedes benötigt, dann übergibt man dessen Visitenkarte und empfiehlt ihn und sein Unternehmen weiter.

„In Norderstedt trifft sich das Chapter „Schinkelturm“ regelmäßig jeden Mittwoch von 6.45 bis 8.30 Uhr im Cup&Cino in der Ohechaussee.



(Foto: Jan Haeselich)

Veröffentlicht am: 21.04.2011