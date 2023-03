Unternehmen im richtigen Licht

Norderstedt (mr/sw) Eine richtige Außen- und Innenbeleuchtung lässt die Professionalität und Seriösität eines Unternehmens nach außen hin deutlich werden. Elektromeister Lars Möbius ist hier dank seiner langjährigen Erfahrung der richtige Ansprechpartner und erstellt für jeden Kunden das passende Konzept. Hochwertige Leuchten runden das Angebot von elektroMünster ab.c



Für eine einwandfreie Umsetzung des Beleuchtungskonzeptes sorgen die qualifizierten Mitarbeiter von elektroMünster, die dann auch gerne den Einbau und die Verkabelung der neuen Leuchten übernehmen.



Technik nach Wunsch

Ob sich die Leuchten je nach Tageszeit automatisch an- und ausschalten, auf Bewegung reagieren oder einfach mit einem Schalter an- und ausgehen sollen, bestimmt ganz allein der Kunde. „Wir bieten Ihnen eine große Auswahl an Außen- und Innenleuchten in verschiedenen Formen, Farben, Größen und aus unterschiedlichsten Materialien an“, berichtet Lars Möbius. „Ob aus Holz, Messing, Edelstahl oder auch Stein, mit den Außenleuchten können Sie hervorragend geschmackvolle Akzente im Außenbereich setzen und beispielsweise Ihren Firmennamen oder Ihr Logo hervorheben.“



Grünes Unternehmen

Mehr Möglichkeiten und Vorteile bieten Außenleuchten, die keine Verkabelung benötigen. „Diese werden entweder mit Akkus oder Solarenergie betrieben, was das Kabellegen und den dazugehörigen „Kabelsalat“ erspart. Die solarbetriebenen Leuchten schonen zudem den Geldbeutel und kommen der Umwelt zugute“, erklärt der Fachmann weiter. „Rufen Sie einfach an.

Veröffentlicht am: 06.07.2017