Veröffentlicht am 19.03.2026

Gemeinsam für ein sauberes Umfeld: Nach dem erfolgreichen Auftakt im vergangenen Jahr startet im Kaltenkirchener Gewerbegebiet erneut die Aktion „Sauberes Gewerbegebiet Kaltenkirchen“. Die Initiative der Wirtschaftsförderung der Stadt Kaltenkirchen und der Höhne GmbH findet bereits zum zweiten Mal statt und orientiert sich an der landesweiten Aktion „Sauberes Schleswig-Holstein“.

Der Startschuss für die diesjährige zweiwöchige Müllsammelaktion fiel am 16. März. Zahlreiche Unternehmen aus dem Gewerbegebiet beteiligen sich und engagieren sich gemeinsam für mehr Sauberkeit im direkten Arbeitsumfeld.

Bereits im vergangenen Jahr hatte die Aktion großen Zuspruch erfahren: Rund 60 Mitarbeitende aus verschiedenen Betrieben sammelten Müll und setzten damit ein sichtbares Zeichen für Verantwortung und Zusammenhalt. In diesem Jahr wächst die Initiative deutlich – weit über 150 Helferinnen und Helfer aus zahlreichen Unternehmen haben ihre Teilnahme angekündigt.

Mit dabei sind u. a.:

Höhne GmbH

Popp Feinkost GmbH

PLA Pumpen und Anlagenbau GmbH

Menck GmbH

Famila Warenhaus Kaltenkirchen

Dachdeckerei Peter Jungmichel

Gebrüder Fabian GmbH

AUTOSIASTIK GMBH

B&B Thermoplast-Technik GmbH

Van Schmiede GmbH

Amazon Deutschland N5 Transport GmbH (Nützen)

„Die große Resonanz zeigt, wie stark das Gemeinschaftsgefühl im Kaltenkirchener Gewerbegebiet ist“, sagt Bürgermeister Stefan Bohlen. „Wenn Unternehmen gemeinsam Verantwortung für ihr Umfeld übernehmen, stärkt das nicht nur die Attraktivität unseres Wirtschaftsstandortes, sondern auch das Miteinander vor Ort.“

„Gemeinsam übernehmen wir Verantwortung, um unser Gewerbegebiet sauberer und lebenswerter zu machen“, sagt Gaby Hauberg, Geschäftsführerin der

Höhne GmbH. „Die große Beteiligung im letzten Jahr hat gezeigt, wie wichtig solche Aktionen für ein starkes Netzwerk zwischen Unternehmen und Nachbarschaft sind.“

Auch Stefanie Poller aus dem Qualitäts- und Umweltmanagement der Höhne GmbH betont den Gedanken hinter der Initiative: „Die Aktion lebt vom Einsatz der Mitarbeitenden und der teilnehmenden Unternehmen. Es geht nicht nur darum, Müll zu sammeln, sondern auch darum, unser direktes Umfeld bewusst wahrzunehmen und gemeinsam etwas zu bewegen.“

Mit der Aktion möchte die Wirtschaftsförderung der Stadt Kaltenkirchen nicht nur zu mehr Sauberkeit beitragen, sondern auch den Austausch und die Zusammenarbeit der Unternehmen im Gewerbegebiet stärken.