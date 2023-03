Unternehmer: 91 % empfehlen Norderstedt

Norderstedt (kk) Die Norderstedter Unternehmer fühlen sich „ihrem Standort“ sehr verbunden und scheuen sich zu über 90 % nicht, einem Freund oder guten Geschäftspartner die Stadt als Unternehmensstandort zu empfehlen.



Dies ist ein Ergebnis einer Befragung durch die CIMA im Jahr 2010 unter Unternehmern Norderstedts und in der Metropolregion Hamburg. Konkret äußerten darüber hinaus rund 80 der befragten regionalen Unternehmen ein grundsätzliches Interesse am Standort Norderstedt (26 %). Das sind nach Auffassung der CIMA gerade vor dem Hintergrund des regionalen Wettbewerbs in der wirtschaftsstarken Metropolregion Hamburg ausgesprochen gute Ergebnisse, die in der Regel nur von Oberzentren im ländlichen Raum mit einem großen Einzugsgebiet übertroffen werden. Beispiel Koblenz: 40 % der Unternehmen in Rheinland-Pfalz schätzen die Stadt als interessant ein. Beispiel Krefeld: 25 % der Unternehmen im Raum Düsseldorf schätzen die Stadt als interessant ein. Diese Aussagen unterstreichen die durchweg positiven Ergebnisse, die bei der Befragung ermittelt wurden. Bürger und Unternehmer fühlen sich wohl in Norderstedt. Das gesunde städtische Wachstum, die erfolgreiche wirtschaftliche Entwicklung und die überregionale Bedeutung der Stadt Norderstedt sind das Ergebnis kontinuierlicher Entwicklungsarbeit. Die hervorragende Positionierung der Stadt Norderstedt als Tor zur Hansestadt Hamburg ist auch das Verdienst der Entwicklungsgesellschaft Norderstedt mbH, kurz EGNO. Seit mehr als 35 Jahren arbeitet die EGNO mit einem kompetenten und engagierten Team an der Entwicklung Norderstedts. Zum Wohle dieser Stadt und ihrer Bürgerinnen und Bürger übernimmt die Entwicklungsgesellschaft die Aufgaben Stadtentwicklung, Wirtschaftsförderung sowie Standort- und Stadtmarketing.



Wirtschaftsförderung

Norderstedt optimal zu positionieren, seine Stärken als Tor zur Metropolregion Hamburg auszubauen und die Voraussetzungen für ein gesundes und nachhaltiges Wirtschaftswachstum zu schaffen, so versteht die EGNO moderne Wirtschaftsförderung. Gemeinsam mit der lokalen Wirtschaft entwickelt und fördert die EGNO den Standort Norderstedt. Eine im Rahmen der Standortanalyse befragte Experten-Runde mit ausgewählten Unternehmerinnen und Unternehmern sprach sich für eine stärkere Positionierung Norderstedts aus. Das gemeinsame Werben für den Standort wirke sich positiv für jeden Einzelnen und die Gesamtheit aus.



Foto: 91 % der Norderstedter Unternehmer empfehlen den Standort Norderstedt - das ist ein Ergebnis einer unabhängigen Befragung der CIMA.

Veröffentlicht am: 02.05.2013