Unternehmerschule Kreis Plön: Start in Runde 2

Mit der Unternehmerschule soll die Führungs-, Leistungs- und Wettbewerbsfähigkeit der kleinen und mittleren Unternehmen nachhaltig gesteigert werden.

Auftaktveranstaltung: 24.09.2014 in Schwentinental.



Das Projekt "Unternehmerschule Kreis Plön" der Wirtschaftsförderungsagentur Kreis Plön mit dem Netzwerk Integrative Wirtschaftsförderung (NIW) startet in die 2. Runde.

Mit der Seminarreihe soll die Führungs-, Leistungs- und Wettbewerbsfähigkeit der kleinen und mittleren Unternehmen nachhaltig gesteigert werden.

Nach Abschluß der 1. Staffel sagte Frau Ulrike Weber aus 24329 Dassau: "Diese Schule war für ich genau das richtige." Sie machte sich als Senioren-Therapeutin selbständig.

Der Lehrplan ist auf die speziellen Bedürfnisse der Unternehmen ausgerichtet. Dazu zählen Unternehmenssteuerung, Finanzen, Personalführung, Marketing und Vertrieb. Der Lehrinhalt ist auf 10 Schultage jeweils an einem Sonnabend im Monat aufgeteilt.

Die Schule spricht Existenzgründer, Geschäftsführer, Inhaber, Nachfolger oder Führungskräfte an, denen der Facharbeiter- oder Meisterbrief nicht ausreichend erscheint.

Wir laden Sie herzlich ein, sich bei der kostenfreien Auftaktveranstaltung zu informieren:

24.09.2014 von 17.00 Uhr bis ca. 18.30 Uhr im

Gewerbe- und Technikzentrum Raisdorf (GTZ)

Lise-Meitner-Straße 1-7 in 24223 Schwentinental.

Anmeldungen bitte an Manfred Flügge

management@fluegge-direkt.de

Veröffentlicht am: 10.09.2014