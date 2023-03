Unternehmslogos als Kunst im Skaterpark

Norderstedt (kk) Jung, sportlich, freizeitorientiert – so zeigt sich ab Sommer 2013 die werberelevante Zielgruppe der 14- bis 29-Jährigen im Frederikspark. Die Jugendlichen des KJB freuen sich über Ihre Unterstützung und bieten Ihnen eine besondere Form des Sponsorings an.



An der gesamten Rückwand der Skateanlage – auf über 80 Metern – wird ein gespraytes Wandbild entstehen, das von Weitem sichtbar auf die Skateanlage aufmerksam macht. Besonders deutlich erkennen dies die täglichen Fahrgäste der AKN, deren Strecke direkt hier entlang führt. Ihr Logo wird Kunst. Schon ab 500 Euro können Sie zu den Logopartnern und Unterstützern der Skateanlage gehören.



Dabei wird Ihr Logo von professionellen Sprayern leicht verfremdet und dennoch deutlich erkennbar in das Gesamtkunstwerk eingebunden. Sie zeigen damit Ihr Engagement für die Jugendarbeit und präsentieren sich modern und kunstvoll. Jeder Unterstützer wird auf der Innenseite der Skateanlage auf einer Tafel namentlich genannt. Bei Interesse an einem Sponsoring wenden Sie sich an die EGNO, Fr. Neumüller, (040) 535 40 60, www.egno.de.

Veröffentlicht am: 24.07.2013