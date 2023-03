Veranstaltungsservice auf höchstem Niveau

Hamburg (th/lh) Ob Grillfest, Stadtfest oder Animation auf Campingplätzen – die Veranstaltungen, die von der S.O.F.A. GmbH betreut und organisiert werden, bieten ein höchstes Maß an Qualität. Um den hohen Qualitätsstandard garantieren zu können, werden die Animateure des S.O.F.A.-Teams bestens geschult.



Das Personal, das bei Events eingesetzt wird, durchläuft mehrere Seminare, um ein professionelles Auftreten auf Veranstaltungen sämtlicher Art zu versichern. „Die vielen Workshops und Seminare machen meine Ausbildung bei der S.O.F.A. GmbH besonders spannend. Hier kann ich immer wieder Techniken erlernen, die ich später in der Praxis wunderbar anwenden kann“, erzählt Michelle Bulla, Auszubildende der S.O.F.A GmbH. Unbeschwerte Events „Sie möchten Ihren Kunden sorgenfreie Stunden und ein besonderes Erlebnis ermöglichen? Dafür bieten wir unter anderem unsere Kinderbetreuung für Veranstaltungen jeder Art an. Während Ihre Kunden gemütlich mit einem freien Kopf ihre Zeit genießen, kümmern wir uns um Ihre jüngeren Gäste. Wir richten uns bei der Art der Betreuung ganz nach Ihren Vorstellungen. Ob Attraktionen wie Kinderschminken, Plätzchen backen oder verschiedene Spiel- und Spaß-Möglichkeiten, wir haben mit Sicherheit das Richtige für Sie,“ verspricht Christina Moldt, Veranstaltungsleiterin der S.O.F.A GmbH abschließend. „Sprechen Sie uns gerne an.“



Foto: Das Repertoire der S.O.F.A. GmbH an Veranstaltungsequipment bietet viele Möglichkeiten.

Veröffentlicht am: 27.05.2015