Verwaltung, Abrechnung, Überwachung und vieles mehr

Neumüster (em/jj) Die CK-Immobilienservice GmbH wurde 1981 als Michel Vermietungsgesellschaft mbH gegründet und beschäftigt derzeit 12 kaufmännische Angestellte, 4 Auszubildende und diverse Hausmeister für die verschiedenen Objekte.



„Wir bieten ´Rundum-Dienstleistungen´ für das Immobilieneigentum. Unsere Leistungen im Einzelnen sind die Immobilienverwaltung nach dem Wohnungseigentumsgesetz inkl. der Wohngeldabrechnung, Mietinkasso und Mahnwesen, Nebenkostenabrechnungen, Abschluss und Überwachung aller Verträge im Zusammenhang mit der Versorgung der Immobilien, Centermanagement inkl. Leitung von Werbegemeinschaften und noch vieles mehr“, so Geschäftsführer Klaus Michel (Foto, links).



Als besonderen Service bieten die Experten außerdem die Planung, Vergabe und Überwachung von Instandhaltungs- und Instandsetzungs- sowie Umbauarbeiten durch ihre Schwesterfirma, die Michel Gewerbebau GmbH. „Außerdem kümmern wir uns auch um die juristische Durchsetzung der Interessen unserer Auftraggeber, zusammen mit der zu unserer Bürogemeinschaft gehörenden Anwaltskanzlei“, berichtet Jan C. Michel, ebenfalls Geschäftsführer (Foto, rechts).



Sie sind also der ideale Partner für die Übernahme schwieriger Objekte mit anstehenden aufwändigen Instandhaltungsmaßnahmen und/oder rechtlichen Auseinandersetzungen innerhalb der Eigentümergemeinschaft und Eigentümer, die ihre Immobilie komplett in eine Hand geben wollen. Derzeit verwaltet die CK-Immobilienservice GmbH mehr als 1.500 Wohneinheiten in Neumünster, Kiel, Hamburg, Schwerin, Greifswald, Stralsund, Berlin und Erkner.

Veröffentlicht am: 28.07.2011