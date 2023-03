Videodreh bei Behrmann Performance

Norderstedt (sw) Einen Tag lang drehte das vierköpfige Team um Swenja Oldag und Frank Stolp von SAM Medien einen Kurzfilm über die Performance Abteilung.



Diese ergänzt unter der Leitung von Matthias Bieneck als eigene Abteilung das Autohaus Behrmann Automobile im Verkaufsraum in Norderstedt. Das Team von Behrmann Performance beschäftigt sich mit der Individualisierung und Veredelung von verschiedensten Fahrzeugen, vom kleinen Smart über einen Mercedes bis hin zum Sportwagen SLS. Bei dem Videodreh wurden alle Facetten rund um den Aufgabenbereich der Performance Abteilung dokumentiert.



Eine Klasse für sich - der CLS

Der CLS gehört zu den aktuellen Tuning-Projekten von Behrmann Performance. Während der Dreharbeiten wurden dynamische Fahraufnahmen der weißen Spitzenklasse gedreht. Ob bei Start- und Bremsaufnahmen oder Überholmanövern - der CLS machte in jeder Situation eine gute Figur und lässt das Herz jedes Autoliebhabers höher schlagen. Auch das Design überzeugte: Bei Detailaufnahmen kommen die Lederausstattung und die bis ins Kleinste geplante Innenausstattung gut zur Geltung und zeigen, welche Leidenschaft das Team von der Performance Abteilung in jedes Projekt investiert.



Ein Tag bei Behrmann Performance

Der zweite Teil des Videotages drehte sich um Matthias Bieneck, Leiter der Performance Abteilung von Behrmann Automobile. Der 37- Jährige wurde während der Aufnahmen auf der Ausstellungsfläche unter dem Motto „Ein Tag bei Behrmann Performance“ über das breite Tätigkeitsfeld der Abteilung interviewt. „Wir setzen um, was unsere Kunden sich gewünscht und erträumt haben“, verspricht Matthias Bieneck. „Jeder Tag bringt neue Aufgaben, Herausforderungen und Erlebnisse mit sich.“ Im dritten Teil besuchte das Team von SAM Medien die Werkstatt, das Herzstück der Performance Abteilung. Hier werden die neuen Schmuckstücke ganz nach den Wünschen der Kunden angefertigt. Der Kurzfilm zeigt das typische Tätigkeitsfeld eines Mechanikers von Behrmann Performance: Fahrzeuge werden tiefer gelegt, Aerodynamikteile verbaut und alles nach Wunsch des Kunden veredelt. „Der Tag des Videodrehs hat mir sehr viel Spaß gemacht“, erzählt Matthias Bieneck. „Eine gelungene Abwechslung zum Alltag! Nun haben unsere Kunden eine noch bessere Möglichkeiten, sich über Behrmann Performance und alle Leistungen rund um die Performance- Abteilung zu informieren.“ Der fertige Kurzfilm erscheint in ungefähr drei Wochen und wird bei „YouTube“ und auf der Internetseite www.behrmann-performance.de veröffentlicht. Auch auf der Facebook- Seite der Performance Abteilung kann das fertige Produkt eines erfolgreichen Tages bewundert werden.

Veröffentlicht am: 11.05.2011