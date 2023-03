Vielfältiges Ausbildungsangebot im Rathaus

Norderstedt (mp) Im September fand bereits zum 15. Mal die Junge Messe in Norderstedt statt. Wie schon in den vergangenen Jahren nutzten wieder viele Unternehmen aus Norderstedt und der Region die Möglichkeit, ihre Fachkräft von Morgen zu finden.



Immer mehr Unternehmen spüren bereits heute den Fachkräftemangel sehr deutlich. Hinzu kommt der demografische Wandel, durch den immer mehr Stellen unbesetzt bleiben. Die Berufswahl zählt zu den wichtigsten Entscheidungen im Leben eines jungen Menschen. Umso wichtiger ist es für Firmen, schon frühzeitig über die verschiedenen Berufsbilder im eigenen Unternehmen zu informieren und potenzielle Bewerber zu interessieren.



Die Junge Messe bietet die Möglichkeit, mit Schülern aus der Region bereits in der Berufsfindungsphase in Kontakt zu treten. Über 60 Unternehmen stellten in diesem Jahr in der TriBühne und in der Rathauspassage ihre Ausbildungsberufe vor. Ergänzend zu den persönlichen Gesprächen an den Ständen fanden zahlreichen Workshops und Vorträge statt.

Veröffentlicht am: 23.09.2011