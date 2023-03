Volksbank Elmshorn und VR Bank Pinneberg verschmelzen

Norderstedt (SvB) Die Volksbank Elmshorn und die VR Bank Pinneberg sind auf dem Weg durch Fusion zur größten Volksbank Schleswig-Holsteins zu werden!



Christian Scheinert und Stefan Witt, Vorstände der Volksbank Elmshorn, bestätigten dem Wirtschaftsmagazin am 9. September: „Nach ausführlichen Gesprächen zwischen Vorstand und Aufsichtsrat beider Genossenschaftsbanken haben die VR Bank Pinneberg eG und die Volksbank Elmshorn ihre Mitarbeiter und ihre Vertreter über ihre Fusionsabsicht informiert. Grundlage des Vorhabens ist die Überzeugung, mit einer fusionierten Genossenschaftsbank die bisherige gute Position im Markt weiter zu stärken und auszubauen.



Der Wirtschaftsraum beider Geschäftsgebiete wächst immer mehr zusammen und schafft weitere Potenziale für eine starke Genossenschaftsbank. Damit bietet das gemeinsame Haus auch attraktive Arbeitsplätze und Zukunftssicherheit.“ In den kommenden Wochen sollen alle wesentlichen Grundlagen der geplanten Fusion erarbeitet werden, die eine gleichberechtigte Verschmelzung der Banken vorsieht. Geplant ist, dass noch in diesem Jahr die außerordentlichen Vertreterversammlungen die Verschmelzung beschließen sollen.



Foto: Vorstand der Volksbank Elmshorn: Christian Scheinert und Stefan Witt.

Veröffentlicht am: 02.10.2013