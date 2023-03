Volksbank zieht Bilanz

Pinneberg (em/lm) Neue Spezialisten- Teams im KundenServiceCenter und in der Videoberatung. Dem Ziel, für ihre Kunden stets die erste Wahl in allen Finanzfragen zu sein, ist die Volksbank Pinneberg-Elmshorn 2016 einen wichtigen Schritt näher gekommen.



Mit 416 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern betreut die Volksbank rund 95.000 Kunden und über 43.000 Mitglieder in allen Finanzierungs- und Vermögensangelegenheiten. Insgesamt befinden sich 32 engagierte Nachwuchskräfte in der Ausbildung zur/zum Bankkauffrau/Bankkaufmann und Informatikkauffrau/ Informatikkaufmann.



Zum 31. Dezember letzten Jahres erreichte die Bilanzsumme der Volksbank Pinneberg-Elmshorn einen Stand von über 2 Mrd. Euro. In absoluten Zahlen ergibt das einen Zuwachs von 111 Mio. Euro (5,8 %). „Dieser Zuwachs ist auf das erfolgreiche Kundengeschäft zurückzuführen“, so Vorstandsmitglied Uwe Augustin. Auch die Kundeneinlagen erhöhten sich und stiegen um 3,9 % auf über 1,5 Mrd. Euro. „Insgesamt konnten wir in 2016 aus eigenen Mitteln 280 Mio. Euro an Krediten neu zusagen und somit den Beitrag zur Förderung der heimischen Wirtschaft stärken“, so Vorstand Uwe Augustin.



Der Blick nach vorn

„Auch die Kundennähe wird in Zeiten der Digitalisierung neu definiert. So tätigen bereits 63 % alltägliche Bankgeschäfte online, 54 % im Schnitt surfen mobil und 70 % der Bankkunden informieren sich online zu Finanzprodukten“, so Uwe Augustin. „Wir nehmen bei unseren Kunden wahr, dass Nähe heute nicht mehr nur in Metern gemessen wird.



Die Volksbank Pinneberg-Elmshorn hat ein Bild von der Zukunft und wird sich verändern. Zum 1. April wurden die Geschäftsstellen Ellerbek, Hebbelplatz in Elmshorn, Hasloh, Moorrege und Brande-Hörnerkirchen in die jeweils benachbarten Standorte überführt. In einem zweiten Schritt werden dann im Sommer die Geschäftsstelle Friedrich-Eber-Allee in die Blankeneser Chaussee in Schenefeld überführt sowie in 2017/2018 die Geschäftsstelle Moorbek-Passage in Norderstedt auf die benachbarte Geschäftsstelle am Harksheider Marktplatz übertragen.

Veröffentlicht am: 06.07.2017