Vollgas, Leerlauf & wieder bei sich Ankommen

Norderstedt (mp/em) Einmal im Jahr gönnt sich Reinhard Schuh zusammen mit seiner Frau Ingrid und seinem Sohn Patrick eine Auszeit vom Alltag zum Kraft tanken im Priorat St. Benedikt, im Gästehaus der Benediktiner.



„Immer unter Vollgas: eine neue Homepage, den Firmennamen verändert, einen neuen Imagefilm für die Webseite gedreht, ständig neue Aufträge und neue Mitarbeiter – aber dabei immer die bevorstehenden Tage im Kloster im Hinterkopf – wie einen Rettungsanker – und damit die Gewissheit: Dort kommst du wieder auf den Teppich“, beschreibt Reinhard Schuh die letzten Monate. Am Freitag kommen so langsam alle Gäste im Kloster an. „Anschauen, sich wiedererkennen und herzliches drücken steht dann auf dem Programm“, scherzt Schuh. „Im Anschluss folgten im Tagungsraum die wie immer herzerwärmende Begrüßungsworte von Ursula Türks, die Verteilung des Programms und das erste Gefühl von seelischer Wärme.“



Nach dem gemeinsamen Abendessen bekommt der Körper das erste Wohlgefühl mit warmen Decken und Körnerkissen. „Die anschließende Meditation habe ich genussvoll verschlafen“, berichtet Reinhard Schuh. „Der Samstag ist eine geballte Ladung an Energie und „Seelenmassage“, die Atmung wurde verbessert und Lebensenergien geweckt.“ So vergehen die Tage im Kloster wie im Flug und doch ohne Hektik. Der Personalvermittler, der jedes Jahr voller Energie und gut erholt wieder nach Norderstedt zurückkommt, erzählt: „Wer nächstes Mal mitkommen möchte, sollte sich den 7. bis 9. Juni 2013 merken.“ Weitere Informationen im Internet unter www.benediktinerdamme. de oder direkt bei Reinhard Schuh.

Veröffentlicht am: 03.07.2012