Wedel (jhw/em) Wedels Bürgermeister Niels Schmidt begrüßte bei herrlichem Wetter zur Wirtschaftsveranstaltung Wedel-at- Business. Die Idee, mittelfristig eine neue Form der Wirtschafts- und Netzwerkveranstaltung zu finden, ist gelungen. Ein deutlicher Zuwachs an Anmeldungen war zu verzeichnen. Zu dieser Veranstaltung folgten ca. 150 Gäste dem Ruf der Wedeler Wirtschaftsförderer. Niels Schmidt und Projektleiter Jörg Amelung zogen ein positives Resümee für Wedel-at-Business.



Hauke Windmöller, Geschäftsführer von Familonet, hielt einen informativen Vortrag zum Thema startup und deren Anforderungen für startup-Neuansiedlungen. „Das gemeinsame Gespräch mit den Wirtschaftsförderern und Businessparkbetreibern ist für Gründer sehr wichtig“, betonte Windmöller. „Start ups benötigen Flexibilität“. Die Podiumsdiskussion auf der Abendveranstaltung war mit Dr. Bernd Bösche (Wirtschaftsförderung & Technologietransfer Schleswig-Holstein), Stefan Klein (Projektmanager gamecity:Hamburg), Hauke Windmüller (Co-Founder/CEO – Familonet GmbH), Olliver Heins (NaturalMotions, London) und Prof. Dr. Eike Harms (Präsident der Fachhochschule Wedel) unter der Moderation von Carsten Kock (R.SH) hochkarätig besetzt und lieferte wichtige Informationen sowie eine spannende Diskussionsrunde.

Stefan Klein, Projektmanager gamecity:Hamburg, zeigte in der Talkrunde auf dem Podium sehr deutlich, worauf es bei Ansiedlungen ankommt. Das Projekt gamecity:Hamburg hat in den letzten Jahren über 4.000 Arbeitsplätze geschaffen. Der Erfolgsgarant für Neuansiedlungen sind die direkte Kommunikation mit allen Projektbeteiligten. Stefan Klein betonte, dass die Ausbildung an der FH Wedel und die Nähe zu Hamburg großartige Möglichkeiten auch für Kooperationen bieten. Die Gespräche setzten sich nach der Talkrunde bei Fingerfood und kühlen Getränken fort. Gäste und Veranstalter waren einer Meinung: eine gelungene Veranstaltung. Der zweite Teil der Veranstaltung am Freitagmorgen war den Wedeler Handwerksunternehmen gewidmet.

Moderiert von Jörg Frenzel berichteten Wehrführer Michael Rein, Stadtwerkgeschäftsführer Adam Krüppel, Vorsitzender der Mittelstandsvereinigung Christian Fuchs und Bürgermeister Niels Schmidt über aktuelle örtliche Themen. Adam Knüppel nahm direkt die Anregungen der Abendveranstaltungen auf und kündigte neue Produkte an, die genau auf start up Unternehmen und Neuansiedlungen zugeschnitten sind. „Wir freuen uns sehr über den gelungenen Auftakt unseres neuen Formates“, so ein erstes Fazit von Projektleiter Jörg Amelung als Veranstalter. „Unser Ziel ist es, den Erfolg im nächsten Jahr auszuweiten.“

Veröffentlicht am: 27.11.2015