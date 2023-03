WEIHNACHTS-GIPFEL mit Buffet

02.12.2016 | 18:00 Uhr | Center Parcs Bispinger Heide | Töpinger Straße 69, 29646 Bispingen



Center Parcs Bispinger Heide (em) Der 12. HANDSCHLAG-GIPFEL findet in diesem Jahr am 2. Dezember im Center Parcs Bispinger Heide statt!



In gemütlicher Runde werden die Teilnehmer viele Informationen und Anregungen austauschen ... - .... und netzwerken - sozusagen NETZWERKEN PUR!



Treffen ist ab 17.00 Uhr im Konferenz- und Tagungsbereich im Center Parcs Bispinger Heide (BUSINESS CENTER) und dann nach der Begrüßung ab 18.00 Uhr geht es in den Afrikanischen Wintergarten innerhalb des Market Domes, nur wenige Meter vom Business Center entfernt.



Anlässlich des bevorstehenden Weihnachtsfestes wird - wie in den letzten Jahren - gemeinsam im MARKET RESTAURANT / Afrikanischen Wintergarten gegessen. Es gibt ein Themenbuffet.



Weitere Infos unter: www.Handschlag-Gipfel.de





Veröffentlicht am: 11.11.2016