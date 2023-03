Weiterbildung  Berufskraftfahrer und Logistikfachkräfte

Hamburg (jj/ls) Wachsende Anforderungen und steigende Qualifikationsstandards machen Fort- und Weiterbildungen in allen Bereichen rund um Lager, Logistik, Transport und Vekehr unerlässlich. Nicht nur deshalb ist das TÜV NORD Schulungszentrum für viele Unternehmer bundesweit ein verlässlicher Partner.



„Mit der Globalisierung der Warenströme und dem steigenden Warenverkehrsaufkommen erhöht sich der Bedarf an qualifizierten, vielseitig einsetzbaren Mitarbeitern“, erklärt Claus Frankenstein, Geschäftsführer des TÜV NORD Schulungszentrums.



Individuelle Qualifizierungen und Lehrgänge

Vor diesem Hintergrund bietet das Schulungszentrum unterschiedliche Bildungsmöglichkeiten für Mitarbeiter jeder Etage eines Unternehmens, das seinen festen Platz in der Logistikkette halten und stärken möchte. Ob Autoladekranbediener/ in, Gabelstapler- oder Gefahrgutfahrer/ in – neben den kaufmännischen Grundlagen und branchenspezifischen Fachkenntnissen können die Teilnehmer alle notwendigen Befähigungsnachweise erlangen. Die Logistikbranche befindet sich in einem ständigen Wandel. Unternehmer, die auf zukunftsorientierte Weiterbildung und nachhaltig ausgebildete Mitarbeiter setzen, treiben diese Entwicklung und das Wachstum der gesamten Branche und somit ihres eigenen Unternehmens voran.



Berufskraftfahrer-Qualifikations-Gesetz

Qualitätssicherung, Leistungsausbau und Modernisierung sind nur drei von vielen Gründen, eines der fundierten Aus- oder Weiterbildungsangebote, die das TÜV NORD Schulungszentrum bietet, in Anspruch zu nehmen. Besonders hervorzuheben sind jedoch auch Gesetzesänderungen beispielsweise in Bezug auf die Ladungssicherung oder Gefahrguttransporte – das wichtige Berufskraftfahrer- Qualifikations-Gesetz (BKrFQG). Die besonders hohen Anforderungen minimieren zeitgleich die Auswahl gut qualifizierter Fachkräfte für die Branche. „Der Fachkräftemangel im Bereich Transport und Verkehr ist immens“, weiß auch Claus Frankenstein. „Durch steigendes Warenverkehrsaufkommen, Änderung der Bedienung von digitalen Tachographen, das Wechseln zahlreicher Berufskraftfahrer in den Ruhestand und die gestiegenen Anforderungen an die Qualifizierung fehlen passende Kraftfahrer in vielen Unternehmen.“ Das TÜV NORD Schulungszentrum wirkt diesem Fachkräftemangel entgegen und bietet ein umfangreiches Angebot an Qualifizierungsund Weiterbildungsmöglichkeiten, die stets der neuesten Verordnungsund Gesetzeslage entsprechen. Dabei spielt es keine Rolle, ob Mitarbeiter eines Unternehmens zum Beispiel etwas ganz Neues dazu lernen oder vorgeschriebene Fortbildungen absolvieren wollen.



Spannende Kurse und nachhaltige Lerninhalte

Die Inhalte der Weiterbildungs- Module sind zwar gesetzlich vorgeschrieben, aber kein langweiliges Pflichtprogramm. Im Gegenteil: In speziell für Berufskraftfahrer zugeschnittenen Veranstaltungen vermitteln die erfahrenen Trainer neben den gesetzlichen und technischen Vorgaben zahlreiche, konkrete Tipps und Hilfestellungen für die tägliche Arbeit – praxisnah und gut verständlich. Der sichere „Arbeitsplatz Straße“ steht dabei immer im Mittelpunkt. Die Fahrer werden so sensibilisiert und motiviert, ihre Verantwortung zu erkennen und das vermittelte Wissen positiv und sicher umzusetzen. Vorteile ziehen aus diesen Erfahrungen nicht nur die Mitarbeiter, die zukünftig noch sicherer und pflichtbewusster ihren verantwortungsvollen Aufgaben nachgehen, sondern auch Unternehmen, die gut ausgebildetes Personal zu ihrem Team zählen können.



Foto: Das TÜV NORD Schulungszentrum verfügt über einen großen Fuhrpark verschiedenster Transportmittel vom Gabelstapler bis hin zum Lkw.

Veröffentlicht am: 24.07.2013