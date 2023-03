Wer fördert, kann auch mehr fordern

Norderstedt (mp) „In die Gesundheit der Mitarbeiter zu investieren, bedeutet in die Zukunft zu investieren“, weiß Andreas Preugschat von BüroProfi Nord. „Denn wer seine Mitarbeiter aktiv fördert, kann auch mehr von ihnen fordern: Statistiken belegen ganz deutlich, dass diese Mitarbeiter leistungsfähiger und gesünder sowie mit ihrem Arbeitsplatz zufriedener sind.“



Die Motivation im Team steigt, die Arbeit wird qualitativ hochwertiger und die einzelnen Mitarbeiter übernehmen gerne mehr Verantwortung. „Gesunde, zufriedene Mitarbeiter müssen kein Wunsch bleiben“, so Preugschat weiter. „Gerne helfen wir Ihnen bei der Umsetzung.“ Gemeinsam mit den Mitarbeitern entwickelt Andreas Preugschat ein individuell auf das Unternehmen abgestimmtes Gesundheitsprogramm.



„Der beste Bürostuhl nützt nichts gegen Rückschmerzen, wenn er nicht richtig auf die darauf sitzende Person eingestellt ist“, erklärt der Einrichtungsprofi. „Auch die Höhe des Tisches, der Abstand zum Monitor, das Licht und die Luft spielen eine wichtige Rolle auf dem Weg zu einem Mitarbeiter fördernden Büro.“ Gerne schult Andreas Preugschat das jeweilige Team direkt vor Ort. „So kann ich einen persönlichen, detaillierten Eindruck über die vorhandenen Arbeitsplätze gewinnen, denn zur Arbeitsplatzanalyse gehört die gesamte Umgebung. Vor Ort kann ich dann die Mitarbeiter über Ergonomie, Haltungen und Bewegungen informieren und ihnen erklären, was geändert werden müsste und was schon gut ist.“



Wer in die Gesundheit seiner Mitarbeiter und somit auch in sein Unternehmen investieren möchte, erreicht Andreas Preugschat von BüroProfi Nord direkt unter Telefon 040 / 547 94 11.

Veröffentlicht am: 28.07.2011