„Wie entwickelt sich Ihr Unternehmen 2012?“

Norderstedt (em) Ein klares Ziel und eine Strategie, die zum eigenen Unternehmen passt, sind ebenso wichtig wie das, was am Ende tatsächlich umgesetzt wird.



„Wir beginnen da, wo unsere Kunden stehen und unterstützen diese dabei, die für ihr Unternehmen passende Strategie zu entwickeln und umzusetzen“, erklärt Anna Katharina Warnecke, Geschäftsführerin der Profilkontor GmbH. Als Beratungsunternehmen mit dem Schwerpunkt Online-Marketing bietet das Team daher an, Potentiale und Chancen zu prüfen, bevor zusammen mit den Kunden entschieden wird, welche individuelle Online-Strategie sinnvoll ist. Bei Interesse an einem kostenlosen Erstgespräch erreichen Unternehmer Anna Katharina Warnecke telefonisch unter 040 / 673 827 10.

Veröffentlicht am: 03.02.2012