Wie sieht das „Gesunde Büro“ aus?

Norderstedt (mp) „Wie gut und wie produktiv wir arbeiten, hängt sehr stark auch von der Umgebung ab“, weiß Andreas Preugschat vom BüroProfi Nord. „Auch viele kleine Details spielen dabei eine wichtige Rolle.“



„Wenn die Mitarbeiter aktiv in die Büroplanung mit eingebunden werden, fühlen diese sich wohler und das spiegelt sich auch in der Leistungsfähigkeit wieder“, so Preugschat weiter. Mit gezielter Präventionsarbeit bleiben die Mitarbeiter zudem gesund. Individuell eingestellte Tische und Stühle beugen Rückenbeschwerden vor. „Sorgen Sie für Abwechslung im Alltag – monotone Tätigkeiten können zu Rückenschmerzen, Magen-, Darm-, Herz- und Kreislaufbeschwerden führen. Burnout und Depressionen können ebenfalls die Folge sein“, erklärt Andreas Preugschat. „Gerne informieren wir Ihre Mitarbeiter über das „Gesunde Büro“, denn nur wer weiß, welche ergonomischen und organisatorischen Maßnahmen sinnvoll sind, ist in der Lage eventuell ungünstige Verhalten und Gewohnheiten zu ändern.“



Auch Kälte, Hitze, Lärm, Zugluft und andere störende Umgebungsfaktoren wirken sich ebenfalls negativ auf das Wohlbefinden und die Konzentrationsfähigkeit aus. „Als angenehm empfinden wir dagegen Grünpflanzen im Büro“, erzählt Preugschat. „Auch auf regelmäßige Pausen sollte man achten. Das stundenlange Arbeiten am Bildschirm belastet nicht nur unsere Augen, sondern kann auch die Fehlerquote erhöhen.“ Genügend freie Durchgangswege und ein großer Schreibtisch sollten ebenfalls vorhanden sein. „Gerne kommen wir zu Ihnen ins Büro beraten Sie ausführlich zu dem Thema „Gesundes Büro“. Natürlich geben wir Ihnen auch Tipps zur richtigen Büroausstattung, wie Tischen, Stühlen und Leuchten.“



Foto: Gerne steht Andreas Preugschat Unternehmern persönlich mit Rat und Tat zur Seite.

Veröffentlicht am: 01.12.2011