„Wir finden die passenden Mitarbeiter  auch für Sie“

Norderstedt (lr/ls) Das wahre Kapital eines Unternehmens sind die Mitarbeiter. Diese Feststellung ist nicht nur das wohlwollende Chefzitat auf dem Betriebsfest – es ist tatsächlich die Basis des Erfolgs, ohne den es das Betriebsfest gar nicht geben würde. Reinhard Schuh von Personal Schuh und sein Team betrachten die Personalsuche als eine der sensibelsten Aufgaben für Unternehmen, um langfristigen Erfolg zu erzielen.



Das B2B Wirtschaftsmagazin Hamburg hat sich mit dem erfahrenen Personalvermittler getroffen, um etwas mehr über ihn und seine Arbeit herauszufinden.



Herr Schuh, wie sieht Ihre tägliche Arbeit aus und was tun Sie genau?

Wir sind der Partner von Arbeitgebern, die Mitarbeiter suchen, die langfristig und hochmotiviert für das Unternehmen tätig sind und das zu Preisen, die Unternehmer sich leisten können. Wir suchen jede Art von Mitarbeitern – jeden Beruf, jede Position. Wir sind anders und vermitteln keine Zeitarbeit. Wir vermitteln Menschen, keine Jobs. Wir kommen immer in den Betrieb, um das Unternehmen und den Unternehmer kennen zu lernen. Dieses erste Gespräch ist selbstverständlich kostenfrei und hilft wirklich passendes Personal zu finden.



Wie viele Mitarbeiter gehören zu Ihrem Team?

Zu meinem Team gehören noch fünf weitere, die versuchen wieder Menschlichkeit ins Bewerbungsverfahren einzubringen. Das ist einmal Daniela Rima, die mit flinken Fingern im Backoffice und mit sympathischer Stimme, unsere Telefonseele für die Beratung der Bewerber ist. Erika Christiansen, die nach über 20 Jahren als Personalreferentin eines großen Unternehmens jetzt in Teilzeit unsere „Gesprächsseele“ ist und zur Bewerberauswahl beiträgt. Außerdem Annette Rönsch. Sie kümmert sich im Home Office um die Eingabe und Pflege unserer Stellenanzeigen im Netz und sucht dort auch geeignete Bewerber. Und zu guter letzt meine Söhne Patrick und Gerrit Schuh, die sich um die EDV und das Backoffice kümmern.



Warum sollten Unternehmer mit Ihnen zusammen arbeiten und welche Vorteile ergeben sich daraus?

Wir haben eine Staffelung, abhängig von den Jahresgehältern. Abgestimmt darauf haben unsere Kunden dann verschiedene Vorteile, wie das Entfallen von Telefonaten, die Durchsicht von Bewerbungsmappen sowie zeitaufwendige Bewerbungsgespräche. Der gesamte Arbeitsaufwand verbleibt damit bei uns. Und sollte der oder die von uns vorgeschlagene Kandidat/ in aufgrund fachlicher oder persönlicher Minderqualifikationen innerhalb der vertraglich vereinbarten Probezeit von maximal sechs Monaten ausscheiden, werden wir die Suche nach einem/r neuen Bewerber/in honorarfrei bis zu einem Zeitraum von drei Monaten durchführen. Genau das sind auch die Gründe, warum viele Unternehmen so eng mit uns zusammenarbeiten.



Gibt es überhaupt für jeden Arbeitgeber und jede Branche die passenden Mitarbeiter?

Es gibt sie – aber sie sind nicht leicht zu finden. Wir unterstützen unsere Kunden bei einer passgenauen Personalsuche nach den individuellen Anforderungsprofilen. Wir suchen qualifizierte, zuverlässige und engagierte Mitarbeiter für Unternehmen, die fachlich und menschlich den Anforderungen des Arbeitsplatzes gerecht werden. Wir fahren in die Unternehmen, erstellen ein Profil und machen uns auf die Suche – von den hochqualifizierten Fach- und Führungskräften bis hin zur wichtigen Reinigungskraft.



Wie sehen Ihre Stellenbeschreibungen aus und womit heben Sie sich von Mitbewerbern ab?

Wir schreiben sehr ausführliche Stellenbeschreibungen, in denen die Persönlichkeit des Chefs sowie seine Verhaltensweisen sehr deutlich werden. Die wichtigste Information in unseren Stellenbeschreibungen ist das Naturell des Chefs! Der Arbeitnehmer muss beim Lesen spüren, ob er mit diesem Chef zurechtkommt. Denn nur, wenn die „Wellenlänge“ stimmt, werden Arbeitnehmer und Arbeitgeber lange etwas voneinander haben.



Und suchen Sie wirklich für alle Bereiche?

Ja, wir suchen in allen Bereichen. Im kaufmännischen- und gewerblichen Bereich, im Haushalt, in der Gastronomie sowie in sozialen Bereichen. Aber auch Aushilfen und Auszubildende vermitteln wir erfolgreich an Unternehmen – so decken wir jede Branche gekonnt ab. Dabei stellen wir den Menschen in den Vordergrund. Wir präsentieren Bewerber/innen, bei denen „die Chemie“ stimmt. Dabei „zerlegen“ wir jeden Bewerber/in ganz liebevoll und setzen ihn/sie genauso liebevoll wieder zusammen. Das Wichtigste aber ist, wir haben eine Vorstellung, in welches Umfeld er/sie mit Fähigkeiten, Naturell, aber auch seinen Schwächen passt. Das heißt im Klartext – zu welchem Chef!



Bei Ihnen stehen nicht nur die bürokratischen Aspekte im Vordergrund, sondern auch die sozialen sind Ihnen sehr wichtig. Wie und wodurch äußert sich das?

Von jeder Vermittlung überweist Personal Schuh eine Spende an die Sozialkasse der Johannes-Kirchengemeinde Friedrichsgabe. Diese ermöglicht Bedürftigen unbürokratisch zum Beispiel den Kauf von Essen oder Fahrkarten. Jeder Auftrag hilft also zu helfen!



Wo findet man Sie, wenn Sie nicht gerade in Ihrem Büro tätig sind?

Wir sind vor allem auch auf Berufsinformationsmessen vetreten. Hier suchen wir junge, engagierte Bewerber um die Fachkräfteversorgung zur Qualitätssicherung abzudecken. Aber auch auf Wirtschafts- und Unternehmermessen wie die B2B NORD sind wir zu finden. Hier können wir unzählige gute Kontakte knüpfen, mit denen wir auch in der Zukunft arbeiten können.



Wie können sich Unternehmer, die auf der Suche nach passendem Personal sind, weitere Informationen über Sie, Ihr Unternehmen und die Vermittlung von Stellen beschaffen?

Alle Informationen gibt es auf unserer Homepage www.personal- schuh.de. Außerdem kann man uns auf Messen ansprechen oder eben unsere Räumlichkeiten aufsuchen. Wir freuen uns immer über neue Gesichter und eine positive Vermittlung, mit der alle Partein glücklich und zufrieden sind.



Foto: Auch auf der Norderstedter Herbstmesse war Reinhard Schuh und sein Team vor Ort um neue Fachkräfte zu finden.

Veröffentlicht am: 23.07.2013