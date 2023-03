„Wir lassen Taten sprechen“

Kaltenkirchen (ub/ng) Die Firma bk documents - Büro und Kopie GmbH hat sich auf Druck- und Kopierlösungen sowie Dokumentenmanagement spezialisiert.



„Wir bieten kompetente und umfangreiche Beratung von der Analyse des Istzustandes beim Kunden bis zur Implementierung von Output- und Dokumentenlösungen. Bei uns wird über Lösungen und Beratung nicht nur geredet, wir leben sie“, so Geschäftsführer Jörg Birkholz, der das Unternehmen gemeinsam mit Alexander Flamboe leitet. „Um bis zu 30 Prozent lassen sich die Kosten für Output und Dokumentenmanagement nach einer erfolgreichen Beratung senken.“ Die Leistungen umfassen neben Verkauf, Vermietung oder Leasing von Großformatsystemen, klassischen Einzelplatzdruckern oder Multifunktionsgeräten auch Dokumentenmanagement und Archivlösungen. bk documents übernimmt auch die gesamte IT-Betreuung, Installation und Überwachung von Datensicherungen, IT-Service-Management und das Training der Mitarbeiter in den Unternehmen an den neu implementierten Lösungen. „Denn um wirklich einen Mehrwert durch die neuen Lösungen zu erreichen, müssen alle Mitarbeiter die Systeme optimal bedienen können“, so Alexander Flamboe.



