WKS mit großer Präsenz auf der RegioSchau

Bad Segeberg (mt/sw) Am 10. und 11. Juni findet in Bad Segeberg zum sechsten Mal die RegioSchau statt. Nachdem die Veranstaltung zuletzt auf den LevoPark ausgewichen war, kehrt sie dieses Jahr wieder zurück auf den Landesturnierplatz. Am Samstag ist sie von 10 bis 18 Uhr und am Sonntag von 10 bis 17 Uhr geöffnet.



Über 125 Aussteller aus den Bereichen Wirtschaft, Verwaltung und Ehrenamt präsentieren sich an diesem Wochenende. Erwartet werden wieder rund 9.500 Besucher, die sich auf ein umfangreiches Programm freuen können. Die RegioSchau ist damit die größte Messe dieser Art im Süden Schleswig-Holsteins.



Die WKS ist auch dieses Mal wieder im Hauptzelt mit einem großen Stand vertreten, an dem sich u.a. auch der Kreis Segeberg sowie die Klimaschutzmanager des Kreises präsentieren. Zudem hat die WKS ein weiteres Zelt im Außenbereich organisiert, in dem sich unter dem Motto „Natur.Land.Erleben“ 14 touristische Aussteller aus dem Kreis Segeberg präsentieren. Erstmals sind auch die zwei Partnerkreise aus Polen und Estland bei der RegioSchau mit dabei und bieten den Besuchern Einblicke in Landestypisches und Spezialitäten aus dem jeweiligen Landkreis.



Die Initiative „Pakt für Ausbildung“ – eine Initiative der creativevent GmbH unterstützt von regionalen Schulen, Einrichtungen und Unternehmen – möchte auch dieses Jahr wieder die Kontakte zwischen Ausbildungsbetrieben und Schülern fördern. So werden etwa 450 Schülerinnen und Schüler auf die Veranstaltung geführt, um sich dort über rund 100 verschiedene Berufe bei über 50 Betrieben zu informieren und erste Kontakte zu knüpfen.



Foto: RegioSchau: Die Luftaufnahme zeigt einen Ausschnitt des Messegeländes.

Veröffentlicht am: 24.05.2017