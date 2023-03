„XING live Hamburg“ lädt zum Networking

Bereits zum zweiten Mal lädt Joachim Rumohr (XING-Botschafter für Hamburg) im Rahmen der Wirtschaftsmesse mit seinen Botschafter-Kollegen Volkmar Lecke und Steffen Ehlert alle Mitglieder der Gruppe „XING live Hamburg“ auf seinen Stand zum Networking ein. Von der Messeleitung wurden ihm dafür eigens rund 40 Quadratmeter Standfläche zur Verfügung gestellt und er freut sich auf eine rege Beteiligung der rund 65.000 Gruppenmitglieder. Von XING werden ebenfalls Mitarbeiter vor Ort sein und für die Besucher als Ansprechpartner zur Verfügung stehen.



Im Impulsforum 2 wird Joachim Rumohr darüber hinaus den Besuchern der B2B NORD in seinem Vortrag „So verbreiten Sie Ihre Inhalte mit Social Media wie ein Profi“ einen Einblick geben, wie man seine Inhalte am sinnvollsten im Web verbreitet. Welche Social Media Plattform man nutzen sollte und wie man eine möglichst hohe Verbreitung der eigenen Botschaften erreicht. In seinem Vortrag gibt Joachim Rumohr das notwendige Wissen für eine hohe Sichtbarkeit weiter und offenbart die komplette Strategie, mit der er am Markt zur Nr. 1 in seinem Themenbereich wurde. Sie erhalten eine Fülle von Anregungen und Tipps zur Verbesserung der eigenen Sichtbarkeit und Online-Reputation. Joachim Rumohr zeigt auf, wie man rund 2.000 Facebook-Fans, 5.000 Twitter-Follower, 500 Youtube-Abonnenten und 10.000 XING-Kontakte sowie rund 3.000 Google+ Kontakte pflegt. Und für alle, die denken, man müsse viel Zeit aufwenden, hat Joachim Rumohr eine Überraschung parat.

Anmeldung zum Networking:

xing.to/xlhh

Veröffentlicht am: 29.09.2015