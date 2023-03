Zehn Jahre unter einem guten Stern

Norderstedt (lm/kv) Anlässlich des runden Jubiläums fand bei Behrmann Automobile am Freitag, den 8. September eine Betriebsfeier statt. Dafür wurde der große Showroom dem Anlass entsprechend zum Festsaal umdekoriert. Geladen waren ausnahmslos aktuelle und ehemalige Mitarbeiter sowie deren Partner.



„Wir wollten unsere Jubiläumsfeier dazu nutzen, allen unseren Mitarbeitern für ihr Engagement und ihre herausragende Arbeit zu danken“, so Frank-Michael Seftel, Geschäftsführer der Behrmann Automobile GmbH. „Schließlich können wir durch den Einsatz unserer Mitarbeiter seit zehn Jahren erfolgreich unsere Leistungen anbieten und unsere Kunden begeistern.“ Uwe Halemeier, ebenfalls Geschäftsführer bei Behrmann, ergänzt: „Wir bilden seit 10 Jahren Berufsstarter aus und sorgen dafür, dass unsere Mitarbeiter immer die höchsten Qualifikationen besitzen. Seit 2008 erhalten wir jedes Jahr das „Service mit Stern®“ Prädikat, 2013 belegten wir sogar den 2. Platz deutschlandweit bei der Kundenzufriedenheit. Diese Ergebnisse verdeutlichen uns die außerordentlichen Fähigkeiten unserer Mitarbeiter. Um das zu honorieren, haben wir unser zehnjähriges mit und für die Angestellten gefeiert.“



Dafür hatten die beiden Geschäftsführer auch große Geschütze aufgefahren: Der Weg in den stimmungsvoll ausgeleuchteten Showroom führte über einen roten Teppich. Dort wurden die Gäste von Frank-Michael Seftel und Uwe Halemeier perönlich begrüßt. Nach einem standesgemäßen Blitzlichtgewitter und der Begrüßungslaudatio wurden mehrere Mitarbeiter für ihre Arbeit geehrt, so zum Beispiel auch Mario Tege, der seit 40 Jahren für das Unternehmen tätig ist. Belma Amcovic freute sich über den 1. Platz beim Jubiläumsgewinnspiel und darf nun ein Jahr lang den smart forfour nutzen. Anschließend wurde das reichhaltige Buffet eröffnet, zur musikalischen Untermalung das ein oder andere Tanzbein geschwungen und an der Cocktailbar gab es spritzige Erfrischungen. „Schon das Betreten des Showrooms war absolut fantastisch“, äußert sich Frank Behrens, KFZ-Meister bei Behrmann, begeistert. „Ich kam mir beim Gang über den roten Teppich schon fast wie ein Hollywood-Star vor. Auch der restliche Abend war top! Tolles Essen. Tolle Musik. Tolle Unterhaltung.“



Unternehmen mit Tradition

Die Unternehmensgeschichte von Behrmann Automobile reicht bis in die fünfziger Jahre zurück: gegründet 1955 und seit 1960 Mercedes- Benz-Partner. Am 1. September 2007 kam es dann zur Übernahme durch Uwe Halemeier und Frank-Michael Seftel. In den letzten zehn Jahren haben die beiden gemeinsam mit den Mitarbeitern viel erreicht. 95 Berufsstarter durchliefen ihre Ausbildung, das Unternehmen arbeitet erfolgreich neben dem eigenen Gebrautwagengeschäft im Neuwagenbereich mit der Mercedes-Benz Niederlassung Hamburg zusammen, führt seit 2008 eine Partnerschaft mit smart und Mitsubishi FUSU und seit 2015 nun auch mit IVECO. www.behrmann-automobile.de

Veröffentlicht am: 27.09.2017