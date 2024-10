Veröffentlicht am 30.10.2024

Bad Segeberg (em) Praktische Erfahrungen zeigen, dass 20- bis 30-Jährige genauso erfolgreich wie Generationen zuvor am Arbeitsleben teilnehmen, und räumen daher mit dem Klischee der arbeitsscheuen Generation Z auf. Allerdings bemerken Unternehmen auch, dass die jungen Menschen teilweise anders arbeiten wollen. Diese neuen Erwartungen an Arbeitsplatz und Arbeitgeber unterscheiden sich durchaus von denen älterer Mitarbeitender, was im Zweifel zu Konflikten führt. Wie Unternehmen Jung und Alt erfolgreich einbinden können, zeigt die ZUKUNFTSWERKSTATT on Tour.

Unternehmerinnen und Unternehmer können sich ab November in drei Städten im Kreis Segeberg zum Thema „Erfolgreich über Generationen: Werte verstehen und Konflikte lösen“ informieren, voneinander lernen und untereinander austauschen. Der Geschäftsführer der Wirtschaftsentwicklung Kreis Segeberg, Clemens Hermann, erklärt: „Mit unserem aktuellen Thema laden wir die Unternehmen ein, zu lernen wie aus dem scheinbar störenden Generationskonflikt ein bereichernder Dialog werden kann.“

Die zweite Runde der ZUKUNFSTWERTKSTATT on Tour macht ab Mitte November in Bad Bramstedt, Gönnebek und Norderstedt halt und nimmt das Thema aus praktischer Sicht in Augenschein. Ziel der Veranstaltung ist, den Austausch zwischen den Unternehmen der Region zu fördern. Veranstalter sind die Wirtschaftsentwicklung Kreis Segeberg, die Kreishandwerkerschaft Mittelholstein und das Erfolgswerkstatt Bildungsinstitut.

Der Auftakt-Termin findet am 14. November in Bad Bramstadt bei der Dachdeckerei Gerke statt. Eine Betriebsführung ist am 14. November bei der Dachdeckerei Gerke (Bad Bramstedt) und am 19. November bei NATH 23 (Gönnebek) möglich.

Interessierte Unternehmen nutzen bitte die Website der Wirtschaftsentwicklung Kreis Segeberg für die Anmeldung, unter www.wks-se.de .

Die Termine und Orte für die zweite ZUKUNFTSWERKSTATT on Tour sind:

14. November 2024: Dachdeckerei Gerke, Am Hasselt 8, 24576 Bad Bramstedt (mit optionaler Betriebsführung) ab 17.30 Uhr

19. November 2024: NATH23 GmbH, Gärtnersiedlung 23, 24610 Gönnebek (mit optionaler Betriebsführung) ab 17.30 Uhr

26.November 2024: Condair Operations GmbH, Nordportbogen 5, 22848 Norderstedt ab 18.00 Uhr

Referenten (einheitlich für jeden Standort)

Impuls-Referent: Alexander Karnebogen, Geschäftsführer Junge Wilde GmbH, Vorstand Hansebelt e.V.

Praxis-Referent: Robin Burmeister, Inhaber Glaserei Manske, Stellvertretender Landesinnungsmeister Glaser-Innung SH

Stil der Veranstaltung: rustikal, hemdsärmelig

Programm:

17:30 Uhr mit optionaler Betriebsführung (nur 14. November und 19. November, bei der Anmeldung bitte mitangeben)

Für alle ab 18:00 Uhr:

Get-together bei Snack und Getränken

Begrüßung durch die Veranstalter und Gastgeber

Expertenteil Erfolgreich über Generationen - Einfach machen!

Anschließend vertiefende Gespräche bei erfrischenden Getränken

Foto: Die Initiatoren der ZUKUNFTSWERKSTATT on Tour setzen auf praxisnahe Themen und Tipps, die Unternehmen sofort im Arbeitsalltag umsetzen können: Till Gottstein von der Wirtschaftsentwicklung Kreis Segeberg, Marlis Stagat vom Erfolgswerkstatt Bildungsinstitut, Clemens Hermann, Geschäftsführer Wirtschaftsentwicklung Kreis Segeberg und Carsten Bruhn, Geschäftsführer von der Kreishandwerkerschaft Mittelholstein (v.l.)