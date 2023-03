Zuverlässige Dienstleistungen seit fünf Jahrzehnten

Hamburg (ab/lm) 50-jähriges Bestehen – das bedeutet ein halbes Jahrhundert Erfahrung mit hochwertigen Produkten und zuverlässigen Dienstleistungen! Das Team vom Meisterbetrieb Klatt+Co. hat in dieser Zeit viel über technische Neuerungen, neue Materialien und innovative Produkte gelernt, wovon seine zufriedenen Kunden profitieren.



Das breite Portfolio des Unternehmens umfasst Fenster und Türen aus unterschiedlichen Materialien, Rollladenanlagen und Sonnenschutzsysteme in unterschiedlichen Variationen. „Die Bauelemente werden immer von unseren eigenen, laufend geschulten Monteuren eingebaut. So ist unser Fachpersonal immer auf dem neuesten Stand und garantiert somit einen reibungslosen Einbau“, versichert Geschäftsführer Maik Britten. Wer sich noch nicht ganz sicher ist, kann sich eingehend von den Mitarbeitern beraten lassen und sich im 200 Quadratmeter großen Ausstellungsraum umsehen.

Für Klatt+Co. ist der Kunde die Nummer Eins! Schon alleine deshalb zählen seit vielen Jahren auch namhafte Hamburger Hausverwaltungen, Wohnungsbauunternehmen, Baugenossenschaften und auch Privatleute zu ihrem zufriedenen Kundenkreis. „Stellen Sie uns gerne auf die Probe und sprechen Sie mit uns. Die Handwerkskunst unserer Mitarbeiter und Meister beinhaltet auch, das für Sie passende Material und den richtigen Stil herauszufinden, der auch zu Ihnen und Ihren Räumlichkeiten passt“, verspricht Maik Britten abschließend.



Foto: Geschäftsführer Maik Britten und sein Team stehen interessierten Kunden mit guter Beratung und Fachwissen zur Seite.

Veröffentlicht am: 28.07.2015