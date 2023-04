Veröffentlicht am 12.04.2023

7. „OUTDOOR jagd & natur” – perfekter Auftakt in eine erfolgreiche Jagdsaison!

Neumünster (em) Die 7. „OUTDOOR jagd & natur” öffnet vom 14. bis 16. April 2023 ihre Tore und ist für Jäger aus Norddeutschland und Dänemark der Startschuss in die neue Saison! In den Holstenhallen Neumünster präsentieren Markenhersteller Neuheiten aus den Bereichen Waffen, Optiken und Zubehör. Jagdverbände informieren ihre Mitglieder und laden zu spannenden Fachvorträgen ein. Außerdem runden zahlreiche weitere Highlights das umfangreiche Programm für Jagdbegeisterte ab. Die Veranstaltung wird seit jeher von den Mitinitiatoren – den Landesjagdverbänden Schleswig-Holstein, Hamburg und Mecklenburg-Vorpommern, dem Landessportfischerverband Schleswig-Holstein und Danmarks Jægerforbund – partnerschaftlich unterstützt.



Eröffnung der 7. „OUTDOOR jagd & natur” mit Gästen aus Politik, Wissenschaft und Verbänden

Dass sich die „OUTDOOR jagd & natur” in den letzten Jahren einen festen Platz bei Jagdverbänden und der Politik erarbeitet hat, zeigt auch die namhafte Teilnehmerliste der Eröffnungsveranstaltung: Am 14. April eröffnet die Präsidentin des schleswig-holsteinischen Landtags Kristina Herbst die Messe. Im Anschluss diskutieren der Präsident des Landesjagdverbandes Schleswig-Holstein, Wolfgang Heins, der dänische Naturwissenschaftler Carsten Riis Olesen sowie der Vorsitzende des Ausschusses Agrar und Umwelt im schleswig-holsteinischen Landtag, Heiner Rickers, über den Wildwanderwege-Plan Schleswig-Holstein und den sich daraus ergebenden Erkenntnissen.



Von Jägern für Jäger und Naturinteressierte

Viele Besucher loben immer wieder Qualität der Fachberatung auf der „OUTDOOR jagd & natur” und die der gezeigten Produkte. Diese Tatsache schätzen vor allen Dingen jagdbegeisterte Besucher, schließlich ist diese Veranstaltung die erste Publikumsmesse im Verlauf des Jahres, auf der Neuheiten aus den Produktbereichen Waffen, Ferngläsern, Zieloptiken und Zubehör nicht nur gezeigt, sondern auch gekauft werden können. Auch in diesem Jahr dürfen sich Jäger auf namhafte Aussteller wie zum Beispiel Waffen Schrum, Reimer Johannsen, Swarovski oder Frankonia freuen, die mit zahlreichen Herstellern vor Ort sein werden.



Zusätzlich zu den attraktiven Neuheiten und Kaufangeboten wird den Besuchern ein abwechslungsreiches Programm geboten: Spannende Vorführungen mit unterschiedlichen Jagdgebrauchshunderassen und Jagdhornbläsern werden begeisterte Zuschauer finden. Schießkünste mit einem Jagdbogen können am Stand des dänischen Jaegerforbunds unter Beweis gestellt werden – Treffsicherheit im Schießkino! Der Deutsche Falkenorden präsentiert wieder besuchernah die Jagdkünste und Fähigkeiten ihrer Falken. Auf dem Außengelände demonstriert die Deutsche Wildtierrettung eindrucksvoll und anschaulich, wie Jungwildtiere per Drohne gerettet werden können. Ein Highlight wird auch in diesem Jahr die umfangreiche Trophäenschau des LJV Schleswig-Holsteins werden. Seit Jahren fasziniert die Ausstellung der Geweihe und Gehörne große und kleine Besucher, erzählen sie doch viel über die Entwicklung und den Gesundheitszustand unserer Wildtiere im Norden Deutschlands.



Fachkundige Jäger stehen Rede und Antwort – auf Deutsch und Dänisch!

Im umfassenden Seminar- und Fortbildungsangebot können sich Interessierte über verschiedene

Jagd- und Naturthemen informieren. Auch Lehrgänge für Angler und wissenswertes über Bienenhaltung steht auf dem Programm. Zudem hält der Landesjagdverband Schleswig-Holstein am Messesamstag wieder seinen Landesjägertag ab. Die Kombination von Versammlung und

anschließendem Messebesuch ist bei den Verbandsmitgliedern sehr beliebt.



Für Förster, Jäger und Hobbygärtner

Auch in diesem Jahr wird wieder die Landespflanzenbörse des LJV Schleswig-Holstein durchgeführt. Gegen eine Spende wechseln heimische Bäume und Sträucher ihren Besitzer. Der erwirtschaftete Gewinn wird in biotopbegleitenden Maßnahmen, die wiederum ein Gewinn für die Reviere und die dort lebenden Tier- und Pflanzenwelt sind, investiert. Für Förster, Jäger und Hobbygärtner ist die Landespflanzenbörse eine beliebte Anlaufstelle, schließlich lohnt es sich, Ausschau nach Erlen, Eschen, Weiß- und Schwarzdorn zu halten. Vorbestellungen sind über den Landesjagdverband Schleswig-Holstein möglich.



Fakten und Daten

Die Messe findet vom 14. bis 16. April 2023 statt und ist täglich von 9.30 bis 17 Uhr geöffnet. Tageskarten kosten acht Euro, Kinder bis 14 Jahre haben freien Eintritt. Mitglieder der Landesjagdverbände Schleswig-Holstein, Hamburg, Mecklenburg- Vorpommern sowie des Landessportfischerverbandes Schleswig-Holstein, des dänischen Jagdverbandes und der GBA erhalten gegen Vorlage ihres Mitgliedsausweises eine Freikarte.



Tickets für die Green Screen-Tour am 14. April 2023 sind bereits im Vorverkauf unter outdoor-ticket.net erhältlich oder an der Messekasse/Film-Abendkasse. Kombi-Ticket (Filmvorführung + Messebesuch): € 14,00 (Erw.), € 12,00 (Schüler, Studenten, Senioren), je zzgl. online-VVK-Gebühr € 1,90.