Veröffentlicht am 02.09.2025

Neumünster. Ein wichtiger Tag stand bevor! Am 22.08.2025 fand die diesjährige Gesellenprüfung für drei Lehrlinge im Steinmetz- und Steinbildhauer-Handwerk statt.

Die Prüflinge Arne Scheller (Fachrichtung Steinbildhauer) und Junia-Dorothea Schwenk (Fachrichtung Steinmetzarbeiten) haben die Gesellenprüfung bestanden und können voller Stolz auf drei Jahre Lehrzeit zurückblicken. Voller Höhen und Tiefen, voller Anstrengungen, aber vor allem voller positiver Entwicklung im Persönlichen wie auch im Beruflichen, mit neuem Wissen, Können und filigraner Handwerkskunst!

Beide Prüflinge haben eine sehr gute Prüfung abgelegt und herausragende Leistungen vor allem im praktischen Prüfungsbereich gezeigt. Der Prüfling Phillip Oliver Mario Vetter ergreift die Chance und besteht die Wiederholungsprüfung. Auf sein Gesellenstück und die dreieinhalb Jahre Lehrzeit kann er ebenso stolz sein und positiv gestimmt dem Gesellenleben entgegenschauen. Wir wünschen ihm dafür bereits viel Erfolg.

Landesinnungsmeister Wulf Helmert, sowie der Prüfungsausschuss, gratulierten den neuen Junggesellen /-innen recht herzlich zur bestandenen Gesellenprüfung und wünschten ihnen einen guten Start in den Gesellenstand und alles Gute für die berufliche und private Zukunft. Auch die Gäste konnten diesen Moment mit ihnen teilen und ließen den Prüfungstag mit einem Imbiss und nettem Beisammensein ausklingen.

Foto 1: von li., n. re.: Junia-Dorothea Schwenk (Grabmale Marggraf, Westerrönfeld, Philipp Oliver Mario Vetter (Schlüter & Ahrens Natursteinwerk, Kiel) und Arne Scheller (Tim Pahl Steinmetzbetrieb, Wedel)