Veröffentlicht am 03.12.2025

Neumünster. Digitale Produktionsdaten sind längst mehr als ein „nice to have“ – sie sind ein echter Wettbewerbsfaktor. Doch gerade für KMU ist der Weg zu passenden Softwarelösungen oft steinig. Genau hier setzen Open‑Source‑Technologien an: flexibel, kosteneffizient und direkt nutzbar.

Dienstag, 09.12.25

16:00 bis 17:30 Uhr

LOG-IN Gründerzentrum

In Vortrag der Wirtschaftsagentur Neumünster GmbH erfahren Sie, wie Open‑Source‑Bausteine praktisch zusammenspielen, um Daten aus der Fertigung zu erfassen, zu speichern und verständlich zu visualisieren. Anhand realer Beispiele wird gezeigt, wie diese Technologien in unterschiedlichen Produktionsumgebungen funktionieren – ohne hohe Lizenzkosten und mit maximaler Anpassungsfähigkeit.

“Sie erhalten Einblicke in ein vollständiges Open‑Source‑Framework, können Komponenten live erleben und direkt einschätzen, welchen Nutzen sie für Ihren eigenen Maschinenpark bringen. Perfekt für alle, die datenbasierte Verbesserungen strukturiert angehen möchten, ohne an Flexibilität oder Budget einzubüßen.”

Referent: Julian Sasse, European Digital Innovation Hub Schleswig‑Holstein (EDIH.SH)