Veröffentlicht am 30.10.2024

Neumünster (em) Die Fachhochschule Kiel aktiviert ihr Transferbüro im LOG-IN Gründerzentrum, das als zentrale Anlaufstelle für Unternehmen in Neumünster dient. Mit dem Ziel, Anwendungsprojekte zu intensivieren, den Forschungszugang zu verbessern und die Hochschulkooperation auszubauen, bietet das Transferbüro eine kostenlose Sprechstunde im LOG-IN Gründerzentrum am. So fördert die FH Kiel und die Wirtschaftsagentur Neumünster die enge Verzahnung zwischen Wissenschaft und Unternehmen.

„In einer Welt, in der Investitionsentscheidungen von zahlreichen volatilen Faktoren abhängen, ist der Zugang zu Wissen und Ressourcen entscheidend“, sagt Iris Meyer, Geschäftsführerin der Wirtschaftsagentur Neumünster GmbH, und betont die Bedeutung der neuen Zusammenarbeit mit der FH Kiel. Das Transferbüro der FH Kiel orientiert sich an sechs Forschungs- und Transferschwerpunkten der Hochschule:

Intelligente Mobilität

Zukunftsfähige Energie

Maritime Systeme

Digitale Transformation und KI

Nachhaltige Wertschöpfung

Gesellschaftliche Teilhabe

Darüber hinaus soll das Transferbüro ein Anlaufpunkt für interessierte Unternehmen sein, um Kontakte zu Lehrenden, Forschenden und Studierenden zu knüpfen und sich entsprechend zu vernetzen. Dadurch soll den Unternehmen der Zugang zu Wissen, Technologien und potenziellen Studierenden ermöglicht und durch ihre Wettbewerbsfähigkeit verbessert werden. Das Transferbüro ist jeden zweiten Donnerstag im Monat besetzt – erstmalig ab dem 14.11.2024 und 12.12.2024 von 16:00 Uhr bis 18:00 Uhr.

„Die FH Kiel bildet hochqualifizierte Absolventinnen und Absolventen in verschiedenen Fachrichtungen aus“, sagt Prof. Ute Vanini, Professorin für ABWL und Controlling, Sprecherin des Forschungsschwerpunktes Nachhaltige Wertschöpfung und Leiterin des Transferbüros Neumünster. „Durch Praktika, Praxisprojekte und Abschlussarbeiten profitieren nicht nur die Studierenden, sondern insbesondere Unternehmen, die so potenzielle zukünftige Mitarbeiter kennenlernen können.“

Die Kooperation mit der FH Kiel stärkt die regionale Vernetzung und eröffnet Unternehmen neue Kontakte und Geschäftsbeziehungen. Die Anlaufstelle im LOG-IN Gründerzentrum intensiviert den Austausch zwischen Wirtschaft und Wissenschaft, fördert die Innovationskraft und setzt Impulse für neue Projekte und Partnerschaften, die über die Region hinaus wirken.

Termine für das Transferbüro: Donnerstag, 14.11.2024 und 12.12.2024 von 16:00 Uhr bis 18:00 Uhr.