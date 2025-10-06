Veröffentlicht am 06.10.2025

Neumünster. Die Wirtschaftsagentur Neumünster lädt zu der Vortragsveranstaltung zu dem Thema: Generationenmanagement – Vermögensnachfolgeplanung rechtzeitig und strategisch planen! am Donnerstag 6. November ein.

Bei frühzeitiger und strategischer Planung der Vermögensnachfolge lassen sich erhebliche Erbschaft- und Ertragsteuern sparen und sichert den nachhaltigen Familienfrieden im Erbfall. Im Vortrag wird erläutert, wie ein solcher Prozess abläuft, wie strategisch vorgegangen wird und wann der richtige Zeitpunkt ist.. Anhand von Praxisfällen werden Probleme aufgezeigt, die durch professionelle Gestaltung vermieden werden können. Die Teilnehmer bekommen konkrete Handlungsempfehlungen.

Als Vortragenden konnte die Wirtschaftsagentur Dipl.-Finanzwirt Tjark-Ture Dierks gewinnen. Er ist Steuerberater und auch Generationenberater & Estate Planner (Frankfurt School of Finance & Management) sowie CGA (Certified Generations Advisor). Vermögens- und Unternehmensnachfolgeberatungen gehören zu seinen Tätigkeitsschwerpunkten. Der Vortag wird ca. 30 bis 45 Minuten dauern, anschließend steht Herr Dierks für individuelle Nachfragen zur Verfügung.

Donnerstag, 06. November 2025,

17:00 Uhr - 19:00 Uhr

LOG-IN Gründerzentrum, Memellandstr. 2, 24537 Neumünster

Diese Veranstaltung wird in Kooperation mit der Wirtschaftsagentur Neumünster GmbH, der Kreishandwerkerschaft Mittelholstein, der IHK-Geschäftsstelle Neumünster und dem Unternehmensverband Mittelholstein e. V. durchgeführt. https://www.wa-nms.de/