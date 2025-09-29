Veröffentlicht am 29.09.2025

Neumünster. Unter dem Thema „Digitale Souveränität“ lädt die Wirtschaftsagentur Neumünster zu einer besonderen Veranstaltung ein. Gemeinsam mit dem Verein „Wirtschaft für einen weltoffenen Norden e.V.“ (WIWON) wird beleuchtet, wie die Wirtschaft mit der Digitalisierung in Zeiten zunehmender Autokratisierung umgehen will.

Die Unsicherheit über die Unabhängigkeitder großen Softwarekonzerne, die Einführung der US-amerikanischen Software „Palantir“ in einigen Bundesländern sowie und der Entwicklungsstand unabhängiger Software prägen die derzeitige Diskussion.

Neben dem Digitalminister des Landes Schleswig-Holstein, Herrn Dirk Schrödter, sind auch kundige Unternehmensvertreter eingeladen, die zurzeit aktiv an diesen Themen arbeiten.

18.00 Uhr: Begrüßung - Oberbürgermeister Tobias Bergmann, Neumünster

18:05 Uhr: Vorstellung des Vereins „Wirtschaft für einen demokratischen und

Weltoffenen Norden e.V.“ (WIWON) - Kai Kruse, 2. Vorsitzende

18:15 Uhr: Impulsvortrag zum Thema „Digitale Souveränität“ - Dirk Schrödter, Minister für Digitalisierung und Medienpolitik

18:45 Uhr: Diskussionsrunde mit Dirk Schrödter, Minister für Digitalisierung und Medienpolitik Bastian Mahmoodi, Geschäftsführer visabee GmbH Björn Waide, Geschäftsführer net positive ventures GmbH Michael Böddeker, Geschäftsführer SWN Stadtwerke Neumünster Beteiligungen GmbH

19:30 Uhr: Allgemeine Fragen aus dem Plenum

Ab 20:00 Uhr: Gemeinsamer Ausklang

21.10.2025

Einlass: ab 17:00 Uhr

Seminarbereich Firma Henry Kruse GmbH & Co. KG, Neuenbrook 6, 24537 Neumünster

Anmeldung bis zum 15.10.2025 bei Frauke Schultz (Tel.: 04321/942 2105, Email: frauke.schultz@neumuenster.de)