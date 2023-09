Veröffentlicht am 08.09.2023

Neumünster (em) Ende September 2023 findet in den Holstenhallen Neumünster unter der Schirmherrschaft des schleswig-holsteinischen Verkehrsministeriums ein Fachkongress statt, der ganz auf schleswig-holsteinische Kommunen ausgerichtet ist: Unter dem Titel „Starke Kommunen durch moderne Mobilität“ können sich am 21. September 2023 Mitarbeitende in Kommunen und Bürgermeister*innen einen ganzen Tag lang rund um nachhaltige Mobilität informieren und miteinander austauschen.

Der Fachkongress schaut ganzheitlich auf Mobilität – die Themen sind breit gefächert und reichen von CoWorking-Spaces und MarktTreffs über Radverkehr und Ladesäulen bis hin zu Bike+Ride und Parkraum-Management. Insgesamt 25 Expert*innen geben mit Vorträgen einen Einblick in ihre Fachbereiche – praktische Tipps zur Umsetzung inklusive. Die Key Note haben die Veranstalter mit einer hochkarätigen Sprecherin besetzen können: Dr. Rita Cyganski vom Deutschen Zentrum für Luft- und Raumfahrt (DLR) spricht zum Thema "Auf die Schultern, fertig, los! Was Kommunen von erfolgreichen Projekten zur Förderung nachhaltiger Mobilität lernen können".

In der Teilnahmegebühr enthalten: Ein Handout mit wertvollen Tipps und Kontaktdaten der Referent*innen. Veranstalter des Kongresses sind der ADFC Schleswig-Holstein e.V. und das mobiliteam by NAH.SH. Programm und Anmeldung unter mobilitaetskongress-sh.de. Anmeldung noch bis 14. September 2023.

Die Expert*innen für den Kongress haben ADFC und mobiliteam by NAH.SH ebenso wie die Gestaltung des Fachkongresses gemeinsam festgelegt: „Für uns war es wichtig, ein möglichst breites Spektrum von Themen abzudecken, die nachhaltige Mobilität ausmachen“, so Jan Voß (Geschäftsführer ADFC Schleswig-Holstein e.V.) und Christiane Lage-Kress (mobiliteam by NAH.SH). „Wir möchten Kommunen mit Beispielen aus anderen Orten Ideen an die Hand geben – und das möglichst praxisorientiert“, so beide weiter. Für die Veranstalter war es ebenso wichtig, über die Vorträge hinaus genügend Zeit für Austausch untereinander und mit den Expert*innen zu schaffen. „Die Mittagspause ist extra so gestaltet, dass die Teilnehmenden sich gut miteinander vernetzen oder an Infoständen tiefer informieren können.“