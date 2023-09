Veröffentlicht am 21.09.2023

Kiel/Neumünster 100 Teilnehmende aus Politik und Verwaltung von Kommunen, Kreisen und Landesverwaltung aus ganz Schleswig-Holstein hatten sich am Donnerstag, 21. September 2023, in den Holstenhallen in Neumünster zu einem Kongress eingefunden, bei dem sich alles nur um ein Thema drehte: nachhaltige Mobilität. Gleich 24 Expert*innen hatten die Veranstalter, der ADFC Schleswig-Holstein und das mobiliteam by NAH.SH, organisiert.

Der Kongress deckte dabei ein breites Spektrum von Themen ab, die moderne Mobilität ausmachen. Dabei wurde Mobilität unter verschiedenen Aspekten beleuchtet. Die Vorträge reichten deshalb von CoWorking-Spaces und MarktTreffs, über Radverkehrsförderung und Ladesäulen, bis hin zu Bike&Ride und Parkraum-Management. Während des Fachkongresses bekamen die kommunalen Vertreter*innen wie Bürgermeister*innen und Verwaltungsmitarbeiter*innen sowohl Hintergrundwissen, als auch ganz praktische Tipps an die Hand. Ein Highlight des Kongresses war die Key Note von Dr. Rita Cyganski vom Deutschen Zentrum für Luft- und Raumfahrt (DLR). Sie sprach in ihrem Vortrag „Auf die Schultern, fertig, los! Was Kommunen von erfolgreichen Projekten zur Förderung nachhaltiger Mobilität lernen können" den Kommunen Mut zu, die Dinge anzupacken.

Der Mobilitätskongress Schleswig-Holstein fand in dieser Form das erste Mal statt und wurde gemeinsam von ADFC Schleswig-Holstein e.V. und dem mobiliteam by NAH.SH durchgeführt. Die Veranstalter zeigten sich sehr zufrieden und zogen bereits mittags eine positive Bilanz: „Der Kongress ist auf großen Zuspruch gestoßen. Wir haben Anmeldungen aus allen Landesteilen erhalten und sind vollständig ausgebucht,“ zogen ADFC-Landesvorsitzende Stephanie Meyer und NAH.SH-Prokuristin Petra Coordes Bilanz. „Das freut uns und es unterstreicht einmal mehr, welche hohe Bedeutung nachhaltige Mobilität für Kommunen gerade in einem Flächenland wie Schleswig-Holstein hat. Die Kommunen sind es, die attraktive Bedingungen und ansprechende Angebote für nachhaltige Mobilität umsetzen. Die Resonanz auf dem Mobilitätskongress hat eindeutig gezeigt, dass die Kommunen auch den Willen zur Mobilitätswende haben! Wir möchten sie gern dabei unterstützen und den guten Dialog von heute fortsetzen.“

Foto: Petra Coordes(NAH.SH), Dr. Rita Cyganski (DLR), Stephanie Meyer (ADFC SH)