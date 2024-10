Veröffentlicht am 29.10.2024

Neumünster (em) Gemeinsam heimische Arten schützen und die biologische Vielfalt erhalten – SWN fördert mit einem internen Projekt Biodiversität und kreiert ein naturnahes Firmengelände.

Die große Biodiversitätskrise geht auch an Deutschland und Schleswig-Holstein nicht vorbei. Das Artensterben nimmt zu, heimische Wildpflanzen und magere Naturböden sind in Schleswig-Holstein mittlerweile selten. Das Problem: Insekten wie Wildbienen oder Käfer finden deswegen immer weniger Nahrung und Nistmöglichkeiten. Außerdem hat die Versieglung von Flächen, der Import von immergrünen und exotischen Pflanzen sowie der Anbau von ertragreichen Nutzpflanzen die Natur in den letzten Jahrzehnten bis zur Unkenntlichkeit verändert.

Auch in Städten wie Neumünster sind riesige Flächen versiegelt und der Lebensraum für Insekten stark beschnitten. Aus diesem Grund regte die Stabstelle Klima und Umweltqualität der Stadt Neumünster Projektfirmen dazu an, auf ihren Firmengeländen der Versiegelung und der Biodiversitätskrise entgegenzuwirken. SWN setzte diesen Impuls direkt um und stellte seine Flächen in den Dienst der Erhaltung der Neumünsteraner Natur. „Mit der Anlage naturnaher Flächen und heimischen Wildpflanzen fördert SWN die Biodiversität. Wir wissen heute schon: Jeder Quadratmeter zählt! Da ist es uns als kommunales Unternehmen ein besonderes Anliegen, die Biodiversität und Artenvielfalt unserer Stadt bestmöglich zu unterstützen. Unsere Biodiversitätsstrategie schließt dabei nicht nur unsere PV-Parks, sondern auch unser Firmengelände mit ein“, erklärt Juliane Michel, Leiterin Nachhaltigkeit & Umweltschutz bei SWN.

Gemeinsam mit den zwei Naturgarten-Planerinnen Sonja Stadje und Anna Reitenbach beendete SWN in den vergangenen Wochen die zweite von insgesamt drei Phasen der Umgestaltung des Betriebsgeländes. Rund 50 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter packten mit an und gestalteten mit vereinten Kräften vier Flächen auf dem Gelände um. So entstanden inzwischen die naturnahen Standorte „Duftorgie“, „Parkplatz“, „Schottergarten“ und „Mensa“ auf dem SWN-Außengelände. Auf 606 Quadratmetern des Betriebsgeländes wurden 1.900 heimische Wildstauden und 55 Gehölze gepflanzt sowie 5.420 Blumenzwiebeln gesteckt. Mit dem Projekt wollen die Stadtwerke Neumünster mit gutem Beispiel vorangehen und möglichst viele Unternehmen im Umkreis inspirieren, ihre Firmengelände ebenfalls in naturnahe Flächen umzuwandeln.