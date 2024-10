Veröffentlicht am 29.10.2024

Neumünster (em) Die Firma Henry Kruse GmbH & Co. KG (Neumünster), ein führendes Unternehmen im Bereich Großhandel, Versorgungslösungen und Systemdienstleistungen und Teil der igefa SE & Co. KG, beging dieser Tage ihr 90-jähriges Bestehen. Was 1934 als kleiner Familienbetrieb in Kiel begann, hat sich über Jahrzehnte zu einem bedeutenden Partner für Firmen und Institutionen in ganz Deutschland entwickelt.

Im Jahr 1934 legte der Gründer Henry Kruse mit Glühbirnen und Bohnerwachs den Grundstein für den Erfolg: Mit einem starken Fokus auf Qualität und Kundenzufriedenheit gelang es ihm, sich schnell als verlässlicher Lieferant für verschiedenste Branchen zu etablieren. Im Laufe der Jahrzehnte entwickelte sich das Sortiment kontinuierlich weiter, um den sich wandelnden Anforderungen des Marktes gerecht zu werden.

In den 1970er-Jahren trat das Unternehmen der Einkaufsgemeinschaft igefa bei, was den Zugang zu einem noch breiteren Angebotsspektrum und zu neuen Märkten ermöglichte. Mittlerweile unter der Leitung von Adolf Kruse, dem Sohn des Firmengründers, etablierte sich Henry Kruse im Rahmen der igefa als einer der führenden Fachgroßhändler für Sauberkeit und Hygiene in Deutschland und eröffnete weitere Niederlassungen in Schleswig-Holstein. Zudem übernahm die Henry Kruse GmbH & Co. KG deutschlandweit diverse Unternehmen und machte sie zu einem Teil des Kruse Firmenverbunds.

Nach dem Mauerfall Anfang der 1990er-Jahre wurde das erste Mal die deutsche Grenze überschritten und im Laufe der Jahre entstanden drei Niederlassungen in Polen. Als andere igefa-Mitglieder ebenfalls Auslandsmärkte erschlossen, wurde das Bedürfnis nach einer Kooperation zur weltweiten Auslieferung groß. Gemeinsam mit anderen europäischen Gruppen wurde 2004 unter der Führung von Adolf Kruse die INPACS GmbH gegründet, um durch die Bündelung von Ressourcen und Know-how globale Kunden und Kundinnen effizient bedienen zu können.

2016 wurde der Henry-Kruse-Firmensitz, inzwischen unter der Führung von Kai Kruse – dem Enkel des Firmengründers –, von seinem Gründungsort Kiel nach Neumünster verlegt. Diese strategische Entscheidung ermöglichte eine verbesserte logistische Anbindung und größere Expansionsmöglichkeiten.

Neumünster ist heute auch der Stammsitz der igefa SE & Co. KG, die 2022 durch die Fusion der Kruse Gruppe mit den Gruppen Wittrock + Uhlenwinkel und Eichler-Kammerer sowie durch die Übernahme der Arndt Gruppe entstand.

Dieser Zusammenschluss hat das Unternehmen nicht nur stärker und wettbewerbsfähiger gemacht, sondern auch das Portfolio erweitert und neue Synergien im Bereich der Versorgungslösungen geschaffen. Henry Kruse ist heute ein integraler Bestandteil dieses Netzwerks und steht für zuverlässige, nachhaltige und innovative Dienstleistungen. Mit der Gründung der igefa SE & Co. KG entstand das marktführende Mehrfamilienunternehmen im Segment Sauberkeit und Hygiene in Deutschland.

„Wir sind stolz auf unsere Wurzeln, aber auch fest entschlossen, weiterhin alles dafür zu tun, um an der Spitze der Branche zu bleiben“, betont Kai Kruse, Vorsitzender des Aufsichtsrats der igefa SE & Co. KG. „Unser langfristiges Ziel ist es, auch in den kommenden Jahrzehnten der beste Partner für unsere Kunden und Kundinnen zu bleiben sowie als attraktiver Arbeitgeber zu agieren.“

Anlässlich des Jubiläums lud das Unternehmen Mitarbeitende sowie langjährige Wegbegleiter und Wegbegleiterinnen zu einer festlichen Abendveranstaltung ein. Die Feier bot einen würdigen Rahmen, um auf die gemeinsame Erfolgsgeschichte zurückzublicken und gleichzeitig einen Ausblick in die Zukunft zu geben.