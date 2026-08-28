Veröffentlicht am 28.08.2026

Henstedt-Ulzburg. Künstliche Intelligenz ist längst Teil unseres Alltags. Nach den erfolgreichen Auftaktveranstaltungen in Quickborn und Kaltenkirchen laden KI.SH und die Kooperation NORDGATE erneut zum KI-Praxisworkshop ein. Dieser findet in Zusammenarbeit mit der EEG GmbH in deren Räumlichkeiten statt.

In dem Workshop „KI-Potenziale erkennen” erfahren kleine und mittlere Unternehmen, wie sie die Chancen der Künstlichen Intelligenz erkennen und nutzen. Wir unterstützen Sie bei der Ideenfindung und entwickeln gemeinsam mit Ihnen praxistaugliche Anwendungsfälle.

Die Veranstaltung richtet sich an Mitarbeitende, die Geschäftsleitung sowie Führungskräfte von Unternehmen, öffentlichen Einrichtungen und Vereinen. Angesprochen sind alle Personen, die interne Projekte im Bereich KI und Digitalisierung betreuen, bereits Erfahrung im Umgang mit KI haben und die grundlegenden technischen Prinzipien kennen.

Was erwartet Sie?

Grundlagenwissen: ChatGPT bildet nur einen kleinen Teil der KI-Vielfalt ab. Wir stellen verschiedene Facetten und Einsatzmöglichkeiten von KI vor.

Impulsvortrag aus der Praxis: Frank Schulz, Geschäftsführer der HTS cargo GmbH, gibt Einblick in den Change-Prozess seines Unternehmens und ermutigt zum eigenen Einstieg.

Gezielte Problemanalyse: In Workshopgruppen sammeln wir Herausforderungen aus Ihrer täglichen Unternehmenspraxis und analysieren diese gemeinsam. Liegt die Lösung in anderen Prozessen, neuer Software oder tatsächlich in KI?

Praxisnahe Lösungsansätze: Unsere KI-Fachleute helfen Ihnen, mögliche Einsatzfelder für KI zu erkennen und passende Ansätze zu entwickeln.

Netzwerken: Tauschen Sie sich mit anderen Unternehmen aus und profitieren Sie von neuen Perspektiven.

10. September 2026 | 09:45–13:30 Uhr EEG GmbH, Henstedt-Ulzburg

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