Veröffentlicht am 01.11.2024

Neumünster (em) Im Oktober haben sich in Mittelholstein im Vergleich zum Vormonat weniger Menschen arbeitslos gemeldet. „Das späte Ende der Sommerferien spüren wir in diesem Jahr noch im Oktober: Die Zahl der Arbeitslosen hat sich im Vergleich zum September noch einmal verringert.

Besonders junge Menschen profitieren von dieser Entwicklung. Die Unternehmen haben nach der Sommerpause Einstellungen nachgeholt. Das zeigt sich im Zuwachs an gemeldeten sozialversicherungspflichtigen Arbeitsstellen. So konnten auch viele junge Menschen, die sich nach dem Ende ihrer Ausbildung zunächst arbeitslos melden mussten, nun eine Arbeitsstelle finden,“ kommentiert Thomas Steiger, Leiter der Agentur für Arbeit Neumünster, die aktuellen Zahlen.

Arbeitslosigkeit

Im Bezirk der Agentur für Arbeit Neumünster sind im Oktober 10.440 Menschen von Arbeitslosigkeit betroffen. Das sind 187 weniger als im September (minus 1,8 Prozent) und 764 mehr als ein Jahr zuvor (plus 7,9 Prozent). Die Arbeitslosenquote beträgt im Oktober 5,4 Prozent. Im September lag sie bei 5,5 Prozent und vor einem Jahr bei 5,1 Prozent.

Arbeitslosigkeit ist kein fester Block, vielmehr gibt es auf dem Arbeitsmarkt viel Bewegung. So meldeten sich im Oktober 835 Personen aus einer Erwerbstätigkeit neu arbeitslos, 132 mehr als im September und 134 mehr als vor einem Jahr. Ihnen gegenüber stehen 744

Personen, die ihre Arbeitslosigkeit durch die Aufnahme einer Erwerbstätigkeit beenden konnten, 25 mehr als im September und 62 mehr als vor einem Jahr.

Arbeitsagentur und Jobcenter

Die Zahl der bei der Agentur für Arbeit arbeitslos gemeldeten Menschen (Arbeitslosengeld) beträgt im Oktober 3.371 Personen – 104 weniger als im September (minus 3,0 Prozent) und 234 mehr als vor einem Jahr (plus 7,5 Prozent). Bei den Jobcentern (Bürgergeld) sind im Oktober 7.069 Menschen arbeitslos gemeldet. Das sind 83 weniger mehr als im September (minus 1,2 Prozent) und 530 mehr als ein Jahr zuvor

(plus 8,1 Prozent).

Stellenangebot

Dem gemeinsamen Arbeitgeber-Service (gAG-S) der Agentur für Arbeit und der Jobcenter wurden im Oktober 516 sozialversicherungspflichtige Arbeitsstellen gemeldet – 106 mehr als im September (plus 25,9 Prozent) und 81 mehr als vor einem Jahr (plus 18,6 Prozent).

Die meisten Stellenangebote kamen im Oktober aus dem Bereich der Zeitarbeit, den freiberuflichen, wissenschaftlichen und technischen Dienstleistungen, dem Handel und der öffentlichen Verwaltung.

Der regionale Arbeitsmarkt in der Stadt Neumünster

• sind im Oktober 3.679 Menschen arbeitslos gemeldet – 62 weniger als im September (minus 1,7 Prozent) und 120 mehr als vor einem Jahr (plus 3,4 Prozent),

• beträgt die Arbeitslosenquote im Oktober 8,3 Prozent. Im September lag sie bei 8,5 Prozent und vor einem Jahr bei 8,2 Prozent.

• wurden dem gAG-S im Oktober 188 sozialversicherungspflichtige Arbeitsstellen gemeldet – 51 mehr als im September (plus 37,2 Prozent) und 14 mehr als vor einem Jahr (plus 8,0 Prozent).