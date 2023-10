Veröffentlicht am 24.10.2023

Bad Segeberg (em) In Bad Segeberg gibt es Lebensmittel im Überfluss – und dennoch herrscht bei vielen Menschen in der Region Mangel, weil sie nur über wenig Geld im Monat verfügen. Die ehrenamtlich organisierte Tafel stemmt sich dagegen und hilft. Sie sammelt überschüssige, aber qualitativ einwandfreie Lebensmittel, zum Beispiel von Supermärkten, und gibt sie an bedürftige Personen weiter.

Mit den steigenden Preisen der vergangenen Monate besuchen immer mehr Menschen die Einrichtungen, viele davon sind Familien mit Kindern. Gleichzeitig gehen die gespendeten Lebensmittelmengen zurück. Viele Tafeln in Deutschland mussten bereits einen Aufnahmestopp aussprechen, weil sie es nicht mehr schaffen, alle ihre Kunden zu versorgen. Und auch in Bad Segeberg sind die Ehrenamtler auf weitere Hilfen angewiesen.

Die Sparkasse Südholstein hilft - nicht nur mit Geld, sondern auch mit dem Einsatz ihrer eigenen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. „Wir unterstützen die Tafeln in unserem Geschäftsgebiet seit vielen Jahren und wissen um die angespannte Situation. Deshalb haben die Sparkasse und die Stiftung der Sparkasse eine gemeinsame Aktion gestartet: Zusammen fördern wir die acht Tafeln in unserem Geschäftsgebiet mit 50.000 Euro. Gleichzeitig haben wir unsere Kolleginnen und Kollegen aufgerufen mitzumachen und bei der Beschaffung und Ausgabe der Lebensmittel mit anzupacken“, betont Kai Gräper, Filialdirektor der Sparkasse.

Die Bad Segeberger Tafel erhält 6000 Euro. Die ersten Sparkassenmitarbeiter:innen haben sich bereits angemeldet, um vor Ort zu unterstützen. Die Sparkasse fördert dieses Engagement mit bis zu 3 Stunden Freistellung vom Arbeitsplatz.

„Wir freuen uns sehr über diese Aktion, die ein tolles Beispiel dafür ist, wie sich lokale Unternehmen wirkungsvoll in ihrer Nachbarschaft engagieren können“, erklärt, Kirsten Tödt, Vorsitzende der Bad Segeberger Tafel.

Kai Gräper erläutert die Motivation der Sparkasse: „Als regional verwurzeltes Kreditinstitut übernehmen wir an vielen Stellen Verantwortung, um die Gemeinschaft in der Region zu stärken und die Lebensqualität der Menschen zu verbessern. Dieses nachhaltige Engagement ist Teil unseres Gründungsgedankens, dem wir uns bis heute verpflichtet fühlen und auch in Zukunft tatkräftig nachkommen werden. Denn das Thema Nachhaltigkeit ist nicht nur ökologisch, sondern auch im Sinne des sozialen Zusammenhalts wichtig und hochaktuell.“

Foto: Das Sparkassenteam brachte nicht nur einen Scheck, sondern auch helfende Hände mit zur Tafel: Kai Gräper, Filialdirektor der Sparkasse (von links), Kirsten Tödt, Vorsitzende der Tafel, sowie die Sparkassenmitarbeiter Sven Holstein, Christian Hilse und Britta Tölle