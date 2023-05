Veröffentlicht am 17.05.2023

Neumünster (em) Gute Nachrichten für Kundinnen und Kunden der Stadtwerke Neumünster: Der lokale Energieversorger senkt seine Preise für Strom und Erdgas ab dem 1. Juli dieses Jahres. „Der Energiemarkt hat sich in den vergangenen Wochen etwas entspannt. Zwar sind die Einkaufspreise im Großhandel immer noch hoch, aber sie sind zuletzt gesunken. Diesen Vorteil geben wir gerne an unsere Kundinnen und Kunden weiter“, erklärt Saskia Ullrich, Pressesprecherin der Stadtwerke Neumünster.





Preise im Detail

Bei Strom sinkt der Arbeitspreis in der Grundversorgung von 59,69 Cent auf 39,90 Cent brutto inklusive Steuern. Bei einem Haushalt mit einem durchschnittlichen Verbrauch von 2.500 Kilowattstunden pro Jahr entspricht das einer Ersparnis von 494,75 Euro. Der Arbeitspreis in der Gasgrundversorgung sinkt von 16,00 Cent auf 11,40 Cent brutto inklusive Steuern. Bei einem durchschnittlichen Verbrauch von 20.000 Kilowattstunden pro Jahr sparen Kundinnen und Kunden der Stadtwerke Neumünster so rund 914,36 Euro. (Die Auswirkungen der Preisbremse sind hier nicht berücksichtigt).

Damit liegen beide Arbeitspreise unterhalb der von der Regierung initiierten Preisbremse. Über die gesunkenen Preise haben die Stadtwerke ihre Kundschaft bereits schriftlich informiert.