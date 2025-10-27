Veröffentlicht am 27.10.2025

Neumünster. Der Generationswechsel im Unternehmen gehört zu den größten Herausforderungen – und Chancen – für Unternehmerinnen und Unternehmer. Ob innerhalb der Familie, durch externe Nachfolger oder in größeren Unternehmensstrukturen: Eine gut geplante Nachfolge entscheidet über die Zukunft des Unternehmens und die Sicherung von Arbeitsplätzen. Zu diesem Thema lädt die Wirtschaftsagentur Neumünster zur Veranstalzung

Unternehmensnachfolge – Wege, Chancen und Herausforderungen

Dienstag, den 25. November 2025, von 11:00 bis 13:00 Uhr

Hotel Kirchspiels Gasthaus, Große Mühlenstraße 9, 24589 Nortorf

ein.

Gemeinsam mit erfahrenen Expertinnen und Experten der HWB Gruppe werden praxisnahe Einblicke und wertvolle Anregungen für eine erfolgreiche Nachfolgeplanung gegeben. Die Teilnahme ist kostenfrei, bedarf aber der vorherigen Anmeldung bis zum 19. November 2025.

Programmablauf

Begrüßung durch den Veranstalter: Allgemeine Einführung in das Thema Unternehmensnachfolge mit Hartmut Winkelmann (HWB Gruppe)

Vertiefung des Themas in drei Workshops/Foren: Unternehmensnachfolge in größeren Unternehmen mit Hartmut Winkelmann (HWB Gruppe) Unternehmensnachfolge in kleinen Unternehmen und Handwerk mit Matthias Winkelmann (HWB Gruppe) Unternehmensnachfolge innerhalb der Familie mit Lutz von Majewsky (HWB Gruppe)

Schlusswort und gemeinsamer Ausklang bei einem Imbiss

Nutzen Sie die Gelegenheit, sich umfassend zu informieren, mit Fachleuten auszutauschen und wertvolle Kontakte zu knüpfen.

Diese Veranstaltung wird in Kooperation mit der Wirtschaftsagentur Neumünster GmbH, der IHK Kiel, dem Unternehmensverband Mittelholstein e. V., der Kreishandwerkerschaft Mittelholstein, der Kreishandwerkerschaft Rendsburg-Eckernförde sowie der Wirtschaftsförderung Kreis Rendsburg-Eckernförde durchgeführt.