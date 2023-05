Veröffentlicht am 03.05.2023

Neumünster (em) Im Vergleich zum Vormonat ist die Zahl der arbeitslosen Menschen in den Jobcentern angestiegen, während sie in der Agentur für Arbeit weitgehend unverändert blieb. „Der Anstieg der Arbeitslosigkeit im Rechtskreis SGB II ist hauptsächlich darauf zurückzuführen, dass im März mehr arbeitsmarktpolitische Maßnahmen beendet wurden als im Vormonat“, kommentiert Michaela Bagger, Leiterin der Agentur für Arbeit Neumünster, die aktuellen Zahlen.



Arbeitslosigkeit

Im Bezirk der Agentur für Arbeit Neumünster sind im April 10.123 Menschen von Arbeitslosigkeit betroffen. Das sind 260 mehr als im März (plus 2,6 Prozent) und 1.237 mehr als ein Jahr zuvor (plus 13,9 Prozent).



Die Arbeitslosenquote beträgt im April 5,4 Prozent. Im März lag sie bei 5,3 Prozent und vor einem Jahr lag sie bei 4,8 Prozent.

Arbeitslosigkeit ist kein fester Block, vielmehr gibt es auf dem Arbeitsmarkt viel Bewegung. So meldeten sich im April 820 Personen aus einer Erwerbstätigkeit neu arbeitslos, 74 mehr als im März und 112 mehr als vor einem Jahr. Ihnen gegenüber stehen 727 Personen, die ihre Arbeitslosigkeit durch die Aufnahme einer Erwerbstätigkeit beenden konnten, 35 mehr als im März und 4 mehr als vor einem Jahr.

Aktuell werden in Mittelholstein 1.664 Ukrainerinnen und Ukrainer betreut, das sind 38 mehr als im letzten Monat und 1.632 mehr als vor einem Jahr. Fast alle werden im Rechtskreis SGB II betreut. Arbeitslos sind darunter 548 Personen (62 mehr als im März und 536 mehr als im April 2022).



Arbeitsagentur und Jobcenter

Die Zahl der bei der Agentur für Arbeit arbeitslos gemeldeten Menschen (Arbeitslosengeld) beträgt im April 3.386 Personen – 15 weniger als im März (minus 0,7 Prozent) und 100 mehr als vor einem Jahr (plus 5,4 Prozent).



Bei den Jobcentern sind im April 6.737 Menschen (Bürgergeld) arbeitslos gemeldet. Das sind 285 mehr als im März (plus 4,4 Prozent) und 1.020 mehr als ein Jahr zuvor (plus 17,8 Prozent). Ein wesentlicher Grund für die im Vorjahresvergleich gestiegenen Zahlen sind die seit dem 1.6.2022 in den Jobcentern betreuten ukrainischen Geflüchteten.



Stellenangebot

Dem gemeinsamen Arbeitgeber-Service (gAG-S) der Agentur für Arbeit und der Jobcenter wurden im April 431 sozialversicherungspflichtige Arbeitsstellen gemeldet – 17 weniger als im März (minus 3,8 Prozent) und 144 weniger als vor einem Jahr (minus 25,0 Prozent).

Die meisten Stellenangebote kamen im April aus dem Bereich freiberuflicher, wissenschaftli-cher und technischer Tätigkeiten, dem Öffentlichen Dienst, dem Handel und dem verarbeitenden Gewerbe.



Ausbildungsmarkt

Seit Beginn des Berichtsjahres am 1. Oktober 2022 wurden dem gAG-S 2.371 betriebliche Berufsausbildungsstellen gemeldet, 285 oder 13,7 Prozent mehr als im Vorjahreszeitraum. Davon sind noch 1.475 unbesetzt.



Die Zahl der Bewerber und Bewerberinnen für Berufsausbildungsstellen ist im Vergleich zum Vorjahr gesunken. Bis Ende April meldeten sich 1.132 Bewerber und Bewerberinnen, 184 oder 14,0 Prozent weniger als im Vorjahreszeitraum. 676 sind noch unversorgt.



Damit gilt weiterhin: Für Ausbildungssuchende sind die Chancen auf eine attraktiven Ausbil-dungsplatz so groß wie nie. Alle, die noch unsicher sind, in welche Richtung es nach der Schule gehen soll oder „nur“ noch auf der Suche sind, sollten sich zügig bei der Berufsbera-tung melden. Hier finden Sie Beratung und Unterstützung bei der Stellensuche.



Termine für die Berufsberatung gibt es telefonisch unter 0800 4 5555 00 (Der Anruf ist gebührenfrei.). Auf Wunsch kann auch ein Termin für eine Videoberatung vereinbart werden. Unter https://www.arbeitsagentur.de/vor-ort/neumuenster/content/1533747078750 steht, wie es geht.



Der regionale Arbeitsmarkt in der Stadt Neumünster