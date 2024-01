Veröffentlicht am 11.01.2024

Neumünster (em) In Kooperation mit der Universitätsgesellschaft (Sektion Neumünster) werden am Dienstag, 16. Januar um 19:30 Uhr an der Volkshochschule Neumünster (Gartenstraße 32) Energiewendeprojekte in Schleswig-Holstein im Mittelpunkt des Vortrags von Dr. Sönke Harm, Institut für Experimetelle und Angewandte Physik (IEAP) der Universität Kiel stehen.

In Schleswig-Holstein sind bereits einige auch größere Energiewendeprojekte zur Reduzierung der CO2-Emissionen erfolgreich umgesetzt worden, weitere sind für die nahe Zukunft geplant, einige sind leider auch gescheitert. So ist z.B. in Kiel ein neues Kraftwerk auf Basis von Gasmotoren in Betrieb gegangen, dass Wärme und Strom erzeugt. Der Vortrag gibt einen Überblick über einige ausgewählte Projekte sowie deren Reduktionspotential bzgl. der CO2-Emissionen und geht auch auf die noch ungelösten Probleme wie z.B. die Speicherung von fluktuierender regenerativer Energie ein.

Der Eintritt beträgt 5,00 Euro, für Schüler 3,00 Euro und wird vor Ort kassiert, für Mitglieder der Universitätsgesellschaft ist der Eintritt kostenfrei. Um eine Anmeldung (Vortragsnummer BW10024VO) bei der Volkshochschule (Tel. 707690 oder info@vhs-neumuenster.de) wird gebeten.