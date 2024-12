Veröffentlicht am 11.12.2024

Neumünster (em) Die H2 Convention in Linz zeigte eindrucksvoll, wie Wasserstoff die Industrie revolutionieren kann. In Workshops und Diskussionen wurden wegweisende Lösungen für energieintensive Produktionsprozesse erarbeitet und internationale Erfolgsgeschichten geteilt. Iris Meyer Geschäftsführerin der Wirtschaftsagentur Neumünster GmbH präsentierte die aktuellen und künftigen Vorhaben in Neumünster – und der Region – in einer Exchange Session.

In Workshops und Sessions entwickelten die Teilnehmer Lösungen zur Umrüstung energieintensiver Produktionsprozesse. Gerade ade der Austausch von Erfahrungen und Know-how treibt den Ausbau von Wasserstofftechnologien entscheidend voran. Die Fachtagung bot eine Plattform, um Kontakte zu knüpfen und von nationalen sowie internationalen Erfolgsbeispielen zu lernen.

„Alle Formate ermöglichten ausreichend Raum, um sich über Projekte im DACH-Raum auszutauschen und umfassend über Wasserstofftechnologien zu informieren“, sagt Iris Meyer, Geschäftsführerin der Wirtschaftsagentur Neumünster GmbH. Sie nahm an der H2 Convention teil. Das breite Bühnenprogramm und die kuratierten Workshops beleuchteten diverse Aspekte und Anwendungen. „Die Gespräche halfen auch, den eigenen Fortschritt unseres Vorhabens zu reflektieren.“

Das Clean Energy Valley Schleswig-Holstein (CEV SH) ist ein Zusammenschluss der Wirtschaftsförderungen der Regionen Heide und Rendsburg sowie der Städte Kiel, Neumünster und Rendsburg. Das Ziel des CEV SH ist es, die Standortvorteile der Regionalachse zwischen Nord- und Ostsee im nationalen und europäischen Kontext für eine nachhaltige wirtschaftliche Wertschöpfung zu nutzen. Damit wird die Region als eine der dynamischsten und attraktivsten Industriestandorte der Zukunft für Schleswig-Holstein, Deutschland und Europa positioniert.

Foto: Sebastian Philipp