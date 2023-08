Veröffentlicht am 01.08.2023

Neumünster (em) „Gegenüber dem Vormonat ist die Arbeitslosigkeit saisonüblich leicht gestiegen. Dies zeigt sich im deutlichen Anstieg im Vergleich zum Juni bei der Gruppe der unter 25-Jährigen. Mit Beginn der Sommerferien und dem Abschluss des Schulbesuchs oder der Ausbildung melden sich üblicherweise mehr junge Menschen vorübergehend arbeitslos. Auch viele Unter-nehmen halten sich aufgrund von Betriebsferien in ihrem Einstellungsverhalten zurück“, kommentiert Thomas Steiger, Leiter der Agentur für Arbeit Neumünster, die aktuellen Zahlen.

Arbeitslosigkeit

Im Bezirk der Agentur für Arbeit Neumünster sind im Juli 10.050 Menschen von Arbeitslosigkeit betroffen. Das sind 164 mehr als im Juni (plus 1,7 Prozent) und 716 mehr als ein Jahr zuvor (plus 7,7 Prozent).

Die Arbeitslosenquote beträgt im Juli 5,3 Prozent. Im Juni lag sie bei 5,2 Prozent und vor einem Jahr bei 5,0 Prozent.

Arbeitslosigkeit ist kein fester Block, vielmehr gibt es auf dem Arbeitsmarkt viel Bewegung. So meldeten sich im Juli 729 Personen aus einer Erwerbstätigkeit neu arbeitslos, 106 mehr als im Juni und 71 weniger als vor einem Jahr. Ihnen gegenüber stehen 607 Personen, die ihre Arbeitslosigkeit durch die Aufnahme einer Erwerbstätigkeit beenden konnten, 26 mehr als im Juni und 23 mehr als vor einem Jahr.

Arbeitsagentur und Jobcenter

Die Zahl der bei der Agentur für Arbeit arbeitslos gemeldeten Menschen (Arbeitslosengeld) beträgt im Juli 3.341 Personen – 112 mehr als im Juni (plus 3,5 Prozent) und 112 mehr als vor einem Jahr (plus 3,5 Prozent). Bei den Jobcentern sind im Juli 6.709 Menschen arbeitslos gemeldet. Das sind 52 mehr als im Juni (plus 0,8 Prozent) und 604 mehr als ein Jahr zuvor (plus 9,9 Prozent).

Stellenangebot

Dem gemeinsamen Arbeitgeber-Service (gAG-S) der Agentur für Arbeit und der Jobcenter wurden im Juli 502 sozialversicherungspflichtige Arbeitsstellen gemeldet – 52 weniger als im Juni (minus 9,4 Prozent) und 48 weniger als vor einem Jahr (minus 8,7 Prozent).

Die meisten Stellenangebote kamen im Juli aus dem Bereich freiberuflicher, wissenschaftli-cher und technischer Tätigkeiten, der Zeitarbeit, dem Handel und dem Öffentlichen Dienst.

Ausbildungsmarkt

Seit Beginn des Berichtsjahres am 1. Oktober 2022 wurden dem gAG-S 2.575 betriebliche Berufsausbildungsstellen gemeldet, 252 oder 10,8 Prozent mehr als im Vorjahreszeitraum. Unbesetzt sind noch 1.144. Neben verschiedenen weiteren Angeboten bieten besonders Berufe im Verkauf, im Groß- und Außenhandel, der Lagerwirtschaft, in der Gastronomie, der Kfz-Technik, der Sanitär-, Heizungs- und Klimatechnik, der Bauelektrik, der Elektrotechnik oder als Berufskraftfahrer/in im Güterverkehr Ausbildungsstellensuchenden noch gute Chancen. Auch Büro- und Sekretariatskräfte sowie Medizinische und Zahnmedizinische Fachangestellte werden gesucht.

Die Zahl der Bewerber und Bewerberinnen für Berufsausbildungsstellen ist im Vergleich zum Vorjahr gesunken. Bis Ende Juli meldeten sich 1.408 Bewerber und Bewerberinnen, 168 oder 10,7 Prozent weniger als im Vorjahreszeitraum. 537 sind noch unversorgt.

„Der reguläre Ausbildungsbeginn heute oder am 1.9. darf nicht darüber hinwegtäuschen: Die Chancen, aktuell auch kurzfristig einen Ausbildungsplatz zu finden, stehen gut“, so Steiger. Er ermutigt daher alle Jugendlichen, die noch keinen Ausbildungsplatz gefunden haben, die Unterstützung der Berufsberatung in Anspruch zu nehmen: „Dort gibt es Tipps und Anregungen für die Berufswahl und professionelle Hilfe bei der Vermittlung einer Ausbildungsstelle. Wer noch unsicher ist und sich erst ausprobieren möchte, bekommt auch Hilfe, einen Praktikumsplatz zu finden.“

Die Berufsberater und Berufsberaterinnen beraten Jugendliche individuell anhand ihrer Talente und Interessen über Wege in den Beruf. Gemeinsam werden Stärken und dazu passende Berufsfelder ermittelt, Unterstützung bei Bewerbungen geleistet und zu Alternativen beraten, wenn sich der Traumberuf nicht realisieren lassen sollte. Außerdem informieren sie über Fördermöglichkeiten und helfen dabei, einen Ausbildungsplatz zu finden.

Termine für die Berufsberatung gibt es telefonisch unter 0800 4 5555 00 (Der Anruf ist gebührenfrei.). Auf Wunsch kann auch ein Termin für eine Videoberatung vereinbart werden. Unter https://www.arbeitsagentur.de/vor-ort/neumuenster/content/1533747078750 steht, wie es geht.

Wer aktuell oder für 2024 noch auf der Suche ist, sollte sich den folgenden Termin merken: Das Team der Berufsberatung lädt am 31.8 2023 von 10.00 bis 14.00 Uhr in die Ju-gendberufsagentur Neumünster in die Brachenfelder Str. 45 ein:

• Berufe zum Anfassen und Entdecken – rund 20 Betriebe aus der Region zeigen ihre Angebote

• Expertinnen und Experten stehen für persönliche Gespräche, Informationen und Tipps rund um das Thema Ausbildung zur Verfügung.

• Partner am Ausbildungsmarkt wie z.B. Kammern und Verbände zeigen ihre Unterstützungsangebote.

• Informationen „über Freiwilligendienste“

• Nutzung von VR-Brillen für den Einblick in die Welt der Berufe

Steiger appelliert auch an die Ausbildungsbetriebe: „Bei der Suche nach dem / der geeigneten Bewerber/in besteht das Risiko, motivierte Jugendliche zu übersehen, nur weil die Zeugnisse nicht überzeugen. Dabei entwickeln gerade sie sich bei etwas Unterstützung zu sehr guten und motivierten Fachkräften. Meine Bitte: Nehmen Sie vor einer Absage Kontakt zum gAG-S auf. Die Experten und Expertinnen dort können über Möglichkeiten einer Unterstützung während der Ausbildung beraten. Telefonisch ist der gAG-S erreichbar unter der kostenfreien Service-nummer: 0800 4 5555 20.

Der regionale Arbeitsmarkt in der Stadt Neumünster

• sind im Juli 3.654 Menschen arbeitslos gemeldet – 60 mehr als im Juni (plus 1,7 Prozent) und 272 mehr als vor einem Jahr (plus 8,0 Prozent).

• beträgt die Arbeitslosenquote im Juli 8,5 Prozent. Im Juni lag sie bei 8,3 Prozent und vor einem Jahr bei 7,8 Prozent.

• wurden dem gAG-S im Juli 237 sozialversicherungspflichtige Arbeitsstellen gemeldet –33 mehr als im Juni (plus 16,2 Prozent) und sieben mehr als vor einem Jahr (plus 3,0 Prozent).