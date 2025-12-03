Veröffentlicht am 03.12.2025

KIEL. Das Projekt „Digital Learning Campus Schleswig-Holstein“ (DLC) hat gestern Abend (01.12.2025) in Bonn den renommierten „Preis für Innovation in der Erwachsenenbildung“ des Deutschen Instituts für Erwachsenenbildung – Leibniz-Zentrum für Lebenslanges Lernen (DIE) gewonnen.

Der Preis wird alle zwei Jahre verliehen, in diesem Jahr zum Thema „KI und Weiterbildung – Barrieren abbauen, Teilhabe gestalten“. Bildungsministerin Dr. Dorit Stenke freute sich über die Auszeichnung: „Der DLC macht Schleswig-Holstein fit für die digitale Zukunft. Hochschulen, Volkshochschulen, Schulen sowie verschiedene gesellschaftliche Akteure schaffen gerade zusammen ein neuartiges Bildungs-Ökosystem, das die KI-Bildung auf ein neues Level hebt.“ Das Projekt wird mit insgesamt 37,5 Millionen Euro aus dem Landesprogramm Wirtschaft gefördert, unter Verwendung von Fördermitteln des Landes und der Europäischen Union.

Auf Basis der Entscheidung einer Jury mit Expertinnen und Experten aus Wissenschaft und Praxis werden Lernangebote und Projekte aus allen Bereichen der Erwachsenen- und Weiterbildung ausgezeichnet, die – so die Ausschreibung – auf neue Bildungsherausforderungen und Lernanlässe erfolgreich mit innovativen Lösungen antworten. Die prämierten Projekte zeigen Wege auf, wie Technologie verantwortungsvoll eingesetzt werden kann, um Lernen inklusiver, zugänglicher und zukunftsfähiger zu gestalten.

Der DLC ist ein landesweites Bildungsnetzwerk in Schleswig-Holstein, das eine digitale Lernplattform und physische Lernorte kombiniert. Das Ziel ist, allen Menschen den Zugang und das Erlernen von Future Skills, insbesondere im Bereich neuer Technologien wie Künstlicher Intelligenz, zu ermöglichen. An den Lernorten können Nutzerinnen und Nutzer kostenfrei an Workshops und Veranstaltungen teilnehmen, um digitale Kompetenzen zu erwerben und sich zu vernetzen. In Kiel, Lübeck, Heide, Bad Oldesloe, Neumünster, Itzehoe, Eckernförde und Flensburg wurden attraktive Lernorte mit Präsenz-Angeboten zum Lernen und Mitmachen aufgebaut. Die Angebote können kostenfrei unter www.dlc.sh gebucht werden und stehen allen offen; Studierenden, Lehrenden, Unternehmerinnen und Unternehmern, Gründerinnen und Gründern, Selbstständigen, Beschäftigten und Schülerinnen und Schülern. Für Dr. Ronny Röwert, Leiter der DLC-Geschäftsstelle, ist der Preis eine schöne Bestätigung für die Arbeit der insgesamt 30 geförderten Teilprojekte: „Hier im Norden entsteht mit Unterstützung der Förderung eine zukunftsweisende Lernlandschaft, die die Entwicklung von KI-Kompetenzen und weiteren Zukunftskompetenzen vorantreibt. Ein Jahr nach dem Launch der Lernangebote und der Plattform erfahren wir aus allen Bereichen der Bevölkerung Zuspruch.“