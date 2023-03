Veröffentlicht am 31.03.2023

Kiel (em) Die Industrie- und Handelskammer (IHK) zu Kiel hat den Arzneimittelhersteller Ferring in Kiel als Top-Ausbildungsbetrieb ausgezeichnet. IHK-Vizepräsident Andreas Alexander Eule lobte das besondere Ausbildungsengagement des Unternehmens. „Mit dieser Auszeichnung werden Betriebe geehrt, die in vorbildlicher Qualität ausbilden“, erklärte Eule bei der Überreichung der Urkunde und des Pokals.



Dabei zähle nicht nur die Vermittlung von Fachwissen und Fertigkeiten, sondern auch der Umgang mit jungen Menschen, das Entgegenbringen von Werkschätzung und das Vermitteln von Motivation und Freude am Beruf. „Als IHK sind wir glücklich, Betriebe wie Sie als starken Partner der Ausbildung an unserer Seite zu haben. Vielen Dank für Ihr Engagement und Ihren Einsatz, von dem die Wirtschaft und wir alle profitieren.”



Heike Meißner, Ausbildungsleiterin der Ferring GmbH, ist vom System der dualen Ausbildung überzeugt: „Ferring steht seit jeher für eine fundierte Ausbildung junger Menschen. Unser Ziel ist es, ihnen eine gute Basis für eine erfolgreiche Berufslaufbahn zu ermöglichen, und wir sehen dies als unsere gesellschaftliche Verpflichtung. Gleichzeitig bilden wir damit auch unsere eigenen Nachwuchskräfte für alle betrieblichen Bereiche aus. Wir stehen hinter dem Konzept der dualen Ausbildung, das theoretische schulische Wissensvermittlung mit praktischer Anwendung im Unternehmen verbindet.“



Zustimmung kam auch von den Auszubildenden Hanna Biastoch und Abdullah Al-Bashiri, die ihre Abschlussprüfungen 2022 erfolgreich absolvierten und als Fachkräfte im Unternehmen arbeiten. „Während meiner Ausbildung zur Chemielaborantin wurde mir von Anfang an sehr viel Vertrauen entgegengebracht. Ich durfte schon nach kurzer Zeit eigenständig arbeiten, habe durch die verschiedenen Analyseverfahren unsere Produkte besser verstanden und deren hohe Qualität nachgewiesen”, sagt Hanna Biastoch rückblickend über ihre Ausbildung bei Ferring.



Abdullah Al-Bashiri ergänzt: „Ich habe bei Ferring eine spannende Ausbildung zum Pharmakanten absolviert und wurde sehr gut auf die Prüfung vorbereitet. Die super angenehme Zusammenarbeit mit Vorgesetzten und Kollegen führte dazu, dass ich mich zu einem sehr geschätzten Kollegen in der Produktion entwickelt habe.“



Seit 2006 bildete und bildet das Kieler Traditionsunternehmen 45 Auszubildende in den Berufen Chemielaborant und Pharmakant erfolgreich aus. Ferring ist ein international tätiges, forschendes biopharmazeutisches Unternehmen mit deutschen Wurzeln, welches sich auf die Entwicklung, Herstellung und den Vertrieb von Hormonpräparaten in den unterschiedlichsten Indikationsgebieten spezialisiert hat. Weltweit ist Ferring einer der größten Hersteller und Anbieter von synthetisch hergestellten Peptidhormonen, die zu Diagnostik und Therapie bei Störungen des Hormonhaushaltes eingesetzt werden



Das Prädikat TOP-Ausbildungsbetrieb verleiht die IHK zu Kiel jährlich an bis zu sechs Ausbildungsbetriebe. Eine Bewerbung ist nicht möglich. Aus den Vorschlägen der Ausbildungsberatenden wählt das ehrenamtliche IHK-Präsidium Unternehmen mit Hilfe von quantitativen und qualitativen Kriterien aus. Hier fließen Aspekte wie die Qualität der Ausbildung, die Förderung von schwächeren Jugendlichen, Ausbildungsräumlichkeiten und die Förderung besonders begabter Auszubildender in die Entscheidungsfindung ein.



Foto: IHK-Vizepräsident Andreas Alexander Eule (links) und Thore Hansen, Geschäftsbereichsleiter Aus- und Weiterbildung und Entwicklung (2. von rechts), überreichen Ausbildungsleiterin Heike Meißner, der Auszubildenden Charlotte Finkemeyer (Mitte) und Geschäftsführer Joannes Franciscus van den Braak eine Urkunden und einen Glaspokal.