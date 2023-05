Veröffentlicht am 10.05.2023

Kiel (em) Im ersten Quartal 2023 verbessert sich die Stimmung unter den Unternehmen in Schleswig-Holstein weiter. Der Konjunkturklimaindex steigt von 86,6 auf 96,7 Punkte und nähert sich dem langjährigen Durchschnittswert von 109,2 Punkten an. Die Geschäftserwartungen fallen zwar nach wie vor verhalten aus, sind aber lange nicht mehr so pessimistisch wie in den letzten beiden Quartalen. Erstmalig fließen auch die Einschätzungen des Gastgewerbes in den vierteljährlichen Konjunkturbericht ein, die bisher in zwei jährlichen Umfragen der IHK gesondert erhoben wurden.

Die aktuelle Geschäftslage bleibt im ersten Quartal 2023 ungefähr auf dem Niveau des Vorquartals. Eine deutliche Verbesserung zeigt sich bei den Geschäftserwartungen: Der Anteil der Unternehmen, die eine ungünstigere Lage erwarten, nimmt mit 28 Prozent gegenüber dem Vorquartal (44 Prozent) signifikant ab. „Die Situation auf den Energiemärkten hat sich deutlich entschärft, sodass die Betriebe wieder zuversichtlicher in die Zukunft blicken. Besonders der Dienstleistungssektor entwickelt sich positiv, wohingegen die Lage im Einzelhandel und in der Verkehrsbranche immer noch angespannt ist.“, sagt Hagen Goldbeck, Präsident der IHK Schleswig-Holstein.

Als langfristig stabil erweisen sich die Beschäftigungsabsichten. Die Unternehmen halten aufgrund der seit Jahren angespannten Arbeitskräfteknappheit an ihrem Personal fest. In diesem Quartal rechnen knapp 69 Prozent mit gleichbleibenden Beschäftigungszahlen. Rückläufige Zahlen erwarten etwa 17 Prozent der Betriebe; 15 Prozent planen eine Ausweitung der Beschäftigung. Etwas volatiler sind die Investitionsabsichten. Die Unternehmen nutzen hierbei die Möglichkeit, flexibler auf konjunkturelle Gegebenheiten zu reagieren.

Nachdem im gesamten Jahr 2022 steigende Energie- und Rohstoffpreise die bestimmenden Risikofaktoren waren, werden diese im ersten Quartal 2023 als weniger geschäftsgefährdend bewertet. Für 64 Prozent stellen sie jedoch nach wie vor ein unternehmerisches Risiko dar. „Allerdings sehen wir jetzt, dass sich mit der Zinswende die Finanzierungsbedingungen der Unternehmen verschlechtern. In den letzten sechs Jahren hatten kaum mehr als zehn Prozent die Finanzierung als Geschäftsrisiko eingeschätzt; inzwischen ist es ein Fünftel der Betriebe“, so Hagen Goldbeck.

Für die Konjunkturumfrage im ersten Quartal 2023 wurden rund 4.100 Unternehmen in den Bezirken der Industrie- und Handelskammern zu Flensburg, Kiel und Lübeck angesprochen. Davon haben sich 1.057 an der Umfrage beteiligt und ihre Einschätzungen geteilt. Dies entspricht einer Rücklaufquote von 26 Prozent.