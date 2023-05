Veröffentlicht am 16.05.2023

Lübeck. Neues schaffen und Gutes bewahren. Die Kongressinitiative lübecKongress e.V., die seit 1995 für den Kongress- und Tagungsstandort Lübeck wirbt, stellt sich auf neue Füße und wird zu CONVENTION LÜBECK. Die Tagungswirtschaft in Lübeck und Travemünde präsentiert sich künftig über das neu gegründete Convention Bureau Lübeck als Fachabteilung bei der Lübeck und Travemünde Marketing GmbH (LTM). Die bisherigen Mitgliedschaften bei lübecKongress e.V. gehen im CONVENTION LÜBECK Netzwerk auf, um die etablierte erfolgreiche Zusammenarbeit auch in Zukunft zu gewährleisten. Die Kick-Off Veranstaltung für CONVENTION LÜBECK fand am 15. Mai 2023 in den Media Docks statt, die Webseite convention-luebeck.de ging ebenfalls am 15. Mai live.

„Der Tagungs- und Kongressbereich bietet ein großes wirtschaftliches Potential für den Tourismus in Lübeck und Travemünde, das mit der Gründung des Convention Bureaus professionell ausgeschöpft werden kann,“ erläutert Lübecks Stadtpräsident und LTM-Aufsichtsratsvorsitzender Klaus Puschaddel. „Die Stärkung des Schwerpunktes „Green Meetings“ ist dabei ganz im Sinne des Touristischen Entwicklungskonzeptes für die Hansestadt Lübeck 2030 und der Vision, Lübeck und Travemünde als nachhaltige Reiseziele zu etablieren.“

Das aktuelle Branchennetzwerk besteht aus 40 Partner:innen aus zertifizierten Kongresszentren, Tagungshotels in allen Preissegmenten, maritimen und stylischen Veranstaltungslocations und professionellen Eventdienstleister:innen. Ziel von CONVENTION LÜBECK ist, Lübeck und Travemünde als Tagungs- und Kongressstandort durch eine professionalisierte Vertriebstätigkeit, optimierten Kund:innenservice und Synergieeffekte mit der Destinationswerbung gezielt in das Blickfeld der Entscheider im MICE-Bereich (Meetings, Incentives, Congresses, Events) zu rücken und die Wertschöpfung für die Branche auszubauen. Besondere Fördermitglieder sind Radisson Blu Senator Hotel, Park Inn by Radisson Hotel, KWL GmbH und Musik- und Kongresshalle Lübeck.

„Wir freuen uns sehr, diesen Schritt gehen zu können, um die Tagungswirtschaft in Lübeck und Travemünde fit für die Zukunft zu machen,“ erklärt Ilona Jarabek, Vorstandsvorsitzende von lübecKongress und Geschäftsführerin der Lübecker Musik- und Kongresshalle. „Aufgrund des sich verschärfenden Wettbewerbs und der post-pandemischen Regenerationsphase in der Veranstaltungswirtschaft ist die Auflösung der Vereinsstruktur von lübecKongress und Gründung des Convention Bureaus Lübeck mit einer Erweiterung des Leistungsspektrums notwendig geworden.“

Neben den bisher geleisteten Zuständigkeiten des lübecKongress-Service werden zusätzliche Aufgaben übernommen. Dazu gehören u.a. die professionelle Bearbeitung und Abwicklung von Veranstaltungsanfragen – insbesondere von großen Kongressanfragen, der Ausbau der Marketingaktivitäten im Onlinebereich, die Professionalisierung der Nachhaltigkeitsbestrebungen in der Branche sowie die aktive Recherche, Akquisition und Bewerbung um relevante Veranstaltungen aus definierten Wirtschaftsclustern und Regionen.

„Mit der Neuausrichtung von CONVENTION LÜBECK sind wir im Bereich Geschäftsreisetourismus sehr gut aufgestellt und können zukünftig unsere beiden Destinationen Lübeck und Travemünde nicht nur im Freizeittourismus, sondern auch im Business-Bereich professionell vermarkten,“ freut sich LTM-Geschäftsführer Christian Martin Lukas. „Dabei wird das Seebad Travemünde von der starken Marke Lübecks als Kongressstandort profitieren und fest im MICE-Marketing verankert sein.“

Foto v.l.n.r.: Kick-Off-Veranstaltung Convention Bureau Lübeck – Gründungsteilnehmer:innen

Christian Martin Lukas, Geschäftsführer Lübeck und Travemünde Marketing GmbH,

Prof. Stefan Fischer, Vizepräsident für Digitalisierung Universität zu Lübeck

Ilona Jarabek, Geschäftsführerin Musik- und Kongresshalle Lübeck

Kongressbotschafter Jan Lindenau, Bürgermeister der Hansestadt Lübeck

Eike-Christian Fock, Leiter Convention Bureau Lübeck

©